Fünf Jahre nach Rathausbrand: Tag der offenen Tür in Dillingen

Wenn er an den Tag zurückdenke, laufe es ihm immer noch eiskalt den Rücken herunter, sagt Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz (CSU). Er sei von einer anderen Sitzung mit dem Auto in Richtung Innenstadt gefahren und habe die hohe Rauchsäule gesehen. Als er vor Ort ankam, stand der historische Teil des Rathauses bereits lichterloh in Flammen. Kunz, selbst Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, half bei den Löscharbeiten mit.

Ausschusssitzung vor Brand im Dillinger Rathaus

Da vor Ausbruch des Brandes eine Ausschusssitzung im Rathaus stattgefunden habe, habe man lange nicht gewusst, ob Personen in dem Gebäude seien und ob es Verletzte gebe, erinnert sich der Oberbürgermeister. Zum Glück aber, so Kunz, sei es bei dem Sachschaden geblieben.

Wiederaufbau für zweistelligen Millionenbetrag

Ein technischer Defekt hatte am Abend des 26. Juli 2017 ein Feuer im Dachstuhl des historischen Teils des Dillinger Rathauses ausgelöst. Das Gebäude aus dem 15. Jahrhundert brannte bis auf die Grundmauern ab. Ein Übergreifen auf den zweiten Teil des Rathauses, in dem der größte Teil der Verwaltung untergebracht ist, konnte die Feuerwehr damals verhindern. Elf Millionen Euro flossen in den Wiederaufbau – acht Millionen Euro übernahm nach Angaben der Stadt eine Versicherung.

Barrierefrei und mit moderner Sitzungstechnik

Der Sitzungssaal, das Trauungszimmer sowie zahlreiche Besprechungsräume sind jetzt mit modernster Technik ausgestattet. Im Erdgeschoss befindet sich auch wieder ein Café. Der komplette renovierte Teil des Rathauses ist jetzt barrierefrei, im Sitzungssaal gibt es Hörhilfen für Hörgeschädigte. An der Frontseite hängt wieder das "Dillinger Triptychon": Drei Gemälde des Dillinger Malers Lothar Schätzl, die die Stadträte noch aus dem brennenden Rathaus retten konnten. Die Bilder zeigen die Geschichte der Stadt. Auch der 1827 nachgebildete Renaissancegiebel wurde restauriert.

Tag der offenen Tür am Samstag

Die Aufbauarbeiten mussten europaweit ausgeschrieben werden. Über 40 Gewerke und 22 Planer waren beteiligt, 15.000 Meter Kabel wurden verbaut sowie 9.000 Tonnen Stahl. Jetzt aber habe man ein "ganz modernes Rathaus", sagt der Oberbürgermeister. Am 30. Juli kann es bei einem Tag der offenen Tür besichtigt werden.