Fünf Jahre nach Abzug der Gis – Turbo-Konversion in Schweinfurt

In Schweinfurt sind vor etwa sechs Jahren die letzten US-Soldaten gegangen. Im Oktober 2015 verkündete die Stadt im Rahmen einer Bürgerversammlung eine "Turbokonversion" duchführen zu wollen. Ein großes Vorhaben – schließlich gibt es zahlreiche amerikanische Liegenschaften in der unterfränkischen Kugellager-Stadt. Mehr als 10.000 US-Amerikaner waren in der 50.000-Einwohner-Stadt am Main stationiert.

Mehr Wohnungen in der Kugellagerstadt

Für einen Millionenbetrag erwarb die Stadt Schweinfurt das gesamte Kasernenareal, darunter etliche Mannschaftsgebäude, Wohnblöcke mit rund 700 Wohnungen, eine Schule und Werkstatthallen. Bundesweite Aufmerksamkeit erhielt Schweinfurt, als es vor viereinhalb Jahren 64 Doppelhaushälften verloste. Die Nachfrage nach den einstigen Häusern für US-Unteroffiziere und ihre Familien war groß. Die Preise bewegten sich zwischen 95.000 und 125.000 Euro. Die Nachfrage nach Wohnraum ist seitdem in Schweinfurt nicht abgerissen. Das Wohngebiet der verlosten Häuser im "Yorktown-Village" ist bereits erweitert worden. Wo im Augenblick noch Baseball gespielt wird, sollen künftig Häuser stehen. Auch im einstigen US-Wohngebiet "Askren Manor" entstehen im derzeit zum Teil exklusive Eigentumswohnungen.

Erweiterung der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt

Nördlich der einstigen US-Ledward-Kaserne hat die Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt ein erstes Campus-Gebäude errichtet. Und es sollen weitere folgen. Da, wo einst Panzer und Armee-Trucks standen, soll in sechs Jahren die Landesgartenschau stattfinden. Und trotz Corona und einbrechenden Gewerbsteuereinnahmen plant die Stadt weiter. Der Schweinfurter Oberbürgermeister Sebastian Remele sagte im Sommer: "Aus einem einstigen Mannschaftsgebäude auf dem US-Ledward-Kasernengelände ist ein Studentenwohnheim geworden." Und die Stadt prüft, ob sie künftig einzelne Gebäude für ihre Verwaltung nutzt.