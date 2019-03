Füracker sieht Heimatministerium als Zukunftsministerium

Dicke Türen und viele Schließfächer an den Wänden: Nur noch der Tresorraum erinnert daran, dass in dem Gebäude einmal die Staatsbank war. Vor fünf Jahren ist das Heimatministerium in Nürnberg dort eingezogen. Der bayerische Heimat- und Finanzminister Albrecht Füracker (CSU) sieht die Arbeit des Heimatministeriums bisher positiv. Heute zog er eine Zwischenbilanz und nannte die Einrichtung ein echtes "Zukunftsministerium".

Ministerium für alle Bayern

Füracker betonte, es diene dazu, gleichwertige Lebensverhältnisse für ganz Bayern zu schaffen. Alle Bayern sollten an der erfolgreichen Entwicklung des Freistaates teilhaben, vor allem auch der ländliche Raum. So soll von Nürnberg aus auch die Breitbandförderung vorangetrieben werden.

"Die Versorgungsquote mit schnellem Internet im ländlichen Raum wurde um 53 Prozentpunkte auf über 80 Prozent der Haushalte gesteigert. Und mit dem zukünftigen Gigabit-Pilotprogramm ist Bayern europaweit einzigartig", so Füracker.

Eine Aufgabe: Breitbandausbau

Laut Füracker werden 98 Prozent aller Haushalte schnelles Internet haben, wenn all das fertig gebaut ist, was jetzt schon beauftragt ist. Wann das soweit sein wird, konnte Füracker nicht sagen. Weil derzeit wegen der guten Konjunktur am Bau die Firmen kaum Kapazitäten frei hätten.

Die Grünen im Landtag kritisieren, dass der Freistaat auf die falsche Technik gesetzt habe. "Es ist zwar etwas schneller als vorher. Wir sind aber nicht da, wo ein Land, was im weltweiten Ranking mitspielen möchte, ja auch sein sollte," sagte Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann diesbezüglich.

Behördenverlagerung von Nürnberg aus

Daneben steuere das Heimatministerium auch die Behördenverlagerung in ganz Bayern. Bis 2025 sollen 70 Behörden und staatliche Einrichtungen verlegt werden.

"Dank der bereits beschlossenen Behördenverlagerungen werden bis 2025 über 3.500 Personen heimatnah staatliche Arbeits- und Studienplätze nutzen können. Wir liegen damit bestens im Zeitplan." Albrecht Füracker (CSU), Heimat- und Finanzminister

Füracker betonte zudem, dass mit der Gründung des Heimatministeriums mit einem Dienstsitz in Nürnberg die bayerische Staatsregierung erstmals seit 1806 einen Sitz außerhalb Münchens habe. Das frühere Bankgebäude sei ein wichtiger Regierungsstützpunkt in Nordbayern – auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) – bis vor knapp einem Jahr noch selbst Finanz- und Heimatminister – hat hier ein Büro.

Auch OB Maly lobt Heimatministerium

Lob für die Gründung des Heimatministeriums in Nürnberg gab es auch von Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD), der heute nicht anwesend war. Zwar sei mit rund 100 Arbeitsplätzen nur ein kleiner Teil des Ministeriums in Nürnberg situiert, "aber das war die 'Speerspitze' der Behördenverlagerungsdiskussion der Bayerischen Staatsregierung", so Maly.

"Bayern als Flächenland kann über Behördendezentralisierung Regionalpolitik betreiben und Zeichen setzen. Das Heimatministerium ist eben nicht nur in München 'dahoam', sondern auch in Nürnberg 'derhaam'." Ulrich Maly (SPD), Oberbürgermeister von Nürnberg

Neue Aufgabe: Heimatpflege

Ab dem kommenden Jahr werden die mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Heimatministeriums sich auch um die Bereiche Regionale Identität sowie Heimatpflege kümmern, wozu auch das immaterielle Kulturerbe gehört.

Dass das Heimatministerium durchaus als Erfolg gesehen wird, lässt sich auch daran erkennen, dass es zum Vorbild wurde: Mittlerweile gibt es ein entsprechendes Ministerium auch in Nordrhein-Westfalen.