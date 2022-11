Fünf Jahre Haft für Vater nach Messer-Angriff auf Sohn

Weil er seinen Sohn mit einem Küchenmesser schwer verletzt hat, muss ein 53-jähriger Mann aus Horb im Kreis Lichtenfels für fünf Jahre ins Gefängnis. Nach dem Prozessauftakt vor knapp zwei Wochen verurteilte das Landgericht Coburg den Mann am Mittwoch wegen versuchten Totschlags und ordnete die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an.

Staatsanwaltschaft: Opfer hatte keine Chance, sich zu wehren

Nach Auffassung der Kammer hatte der Mann Anfang März dieses Jahres Streit mit seinem Sohn im elterlichen Haus. Der Vater hatte schließlich ein Küchenmesser mit einer Klingenlänge von 20 Zentimetern gegriffen und auf seinen Sohn eingestochen. Die Staatsanwaltschaft ging in ihrer Anklage noch davon aus, dass der Angriff völlig überraschend kam und das Opfer keine Chance hatte sich zur Wehr zu setzen.

Vater sticht mit 2,5 Promille Alkohol im Blut auf Sohn ein

Den Mordversuch sah die Kammer allerdings nicht und kam zum Ergebnis, dass kein Mordmerkmal erfüllt war. Das Opfer wurde bei der Tat im Bauchbereich lebensgefährlich verletzt und konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden.

Die Mutter musste den Vorfall laut Ermittlungen der Staatsanwaltschaft mit ansehen. Der Täter war stark alkoholisiert, bei ihm wurden mehr als 2,5 Promille festgestellt. Der 17-Jährige war nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft von einer Faschingsveranstaltung nach Hause gekommen, später soll es zu dem heftigen Streit gekommen sein.