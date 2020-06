Fünf Jahre Freiheitsstrafe für 19-Jährigen wegen Vergewaltigung

Ein 19-Jähriger ist im Prozess um eine Vergewaltigung vom Aschaffenburger Landgericht zu einer Jugendstrafe von fünf Jahren und zehn Monaten verurteilt worden. Das Urteil ist, wie das "Main-Echo" berichtet, bereits rechtskräftig.

Der Angeklagte hatte die Tat umfassend eingeräumt, wie ein Gerichtsprecher dem BR bestätigte. Laut "Main-Echo" wurde nach Jugendstrafrecht verhandelt, da der Angeklagte erhebliche Entwicklungsverzögerungen aufweist. Die Tat ereignete sich am 25. November 2019 in Kleinwallstadt in Mainnähe auf Höhe der Wohnmobilstellplätze.

Opfer überfallen und vergewaltigt

Der damals 18-Jährige hatte eine Frau beim Spaziergang mit ihrem Hund überfallen und vergewaltigt. Laut Staatsanwaltschaft hatte die Frau Schritte hinter sich gehört. Als sie sich umdrehte, hielt ihr der Täter mit beiden Händen Mund und Nase zu und zerrte sie nach einem kurzen Kampf in ein Gebüsch am Main. Dort wurde die Frau auf dem Bauch liegend vergewaltigt. Ursprünglich waren drei Verhandlungstage angesetzt. Am Donnerstag fiel das Urteil vorzeitig.