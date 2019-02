vor weniger als einer Minute

Franken-Tatort aus Bayreuth am Sonntag im Fernsehen

Die Franken-Tatort Kommissare lösen mittlerweile ihren fünften gemeinsamen Fall. In "Ein Tag wie jeder andere" werden die Ermittler stündlich mit einem neuen Mord in Bayreuth konfrontiert. Am Sonntag ist der Tatort im Fernsehen zu sehen.