Bayerische Bergsteigerdörfer als Vorbild für Nachhaltigkeit?

Auf der anderen Seite des Naturschutzgebietes Geigelstein liegt Schleching im Achental. Dort ist Elisabeth Keihl Vorstand bei Achental Tourismus. Sie sagt, es gäbe Gäste, die speziell nach dem Prädikat Bergsteigerdorf suchen würden. Wie viele das sind, kann sie nicht genau sagen. Aber: Diese Menschen wollen naturnahen Urlaub machen, gehen oder fahren aus eigener Kraft auf den Berg und – das wichtigste – sie werden zahlenmäßig immer mehr.

Insgesamt sieht sie das Projekt Bergsteigerdörfer im Kontext einer "touristischen Zeitenwende": Reiseentscheidungen würden mittlerweile anderen Kriterien unterliegen. Gäste würden ihren Urlaubsort nach anderen Maßstäben auswählen, Sicherheit, Geborgenheit und die Nähe zur Natur würden im Vordergrund stehen. Da wären die Bergsteigerdörfer ein gute Antwort: "Das Etikett Bergsteigerdorf hat zudem dazu beigetragen, dass insbesondere dieser Tourismus bei uns zunimmt, ohne sich negativ auf die Struktur und das Leben im Dorf auszuwirken."

Junge, ökosensible Menschen als neue Zielgruppe

Seit 2017 sind Schleching und Sachrang in den Chiemgauer Alpen jetzt Bergsteigerdörfer. Eigentlich nicht lange, und trotzdem wirkt der Blick zurück wie die Erinnerung an eine komplett andere Zeit. Durch die Pandemie fahren mehr Leute in Bayerns Berge, die Wanderparkplätze sind voll, dank des Neun-Euro-Tickets auch die Züge, aber Busverbindungen in die Täler gibt es trotzdem viel zu wenige. Gerade für jüngere, ökologisch sensible Menschen könnten Orte wie die Bergsteigerdörfer Schleching und Sachrang künftig besonders interessant sein. Das Problem: Die wissen bislang noch zu wenig davon.

Biobauer Sebastian Pertl aus Sachrang wird jedenfalls nicht lockerlassen. Ende Juli ist die nächste verbindende Aktion zwischen den beiden Bergsteigerdörfern Sachrang und Schleching geplant: Beim Gautrachtenfest in Schleching, das nächste Woche ansteht, will man sich oben am Dalsensattel treffen, um dann gemeinsam abzusteigen. Wenn es schon keinen Ringbus um den Geigelstein gibt, gehen sie halt zu Fuß ins Bierzelt.