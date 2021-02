Fünf Jahre Bad Aibling: "Ich denke jeden Tag an das Zugunglück"

Mit einem stillen Gedenken haben Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Bad Aibling, des Verkehrsministeriums, der Bahn und der Feuerwehr an die Opfer des Zugunglücks vom 9. Februar 2016 erinnert. Vor fünf Jahren waren auf der eingleisigen Bahnstrecke zwischen Bad Aibling und Kolbermoor im Landkreis Rosenheim zwei Personenzüge frontal zusammengestoßen. Zwölf Menschen starben, 89 wurden zum Teil schwer verletzt.

Bad Aibling: Fahrdienstleiter durch Handy abgelenkt

Der zuständige Fahrdienstleiter hatte beide Züge gleichzeitig auf die Strecke geschickt, er war – wie später beim Prozess festgestellt wurde – durch ein Spiel auf seinem Handy abgelenkt. Die Erinnerungen an das Unglück belasten viele Menschen noch immer. Auch einen Feuerwehrmann aus Bad Aibling. Zwei seiner Arbeitskollegen sind unter den Toten.

Feuerwehrmann trauert um zwei Kollegen

Langsam geht Stefan Hofmeister auf das kleine, schlichte Holzkreuz an der Unfallstelle zu. Bleibt stehen, schaut auf das Gleis, versunken in Gedanken. Nach dem Unglück ist der 43-Jährige jetzt zum ersten Mal wieder dort.

"Das ist sehr ergreifend. Ich hätte nicht gedacht, dass das nach fünf Jahren immer noch so präsent ist. Die Narben, die spürt man. Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht an das Zugunglück denke." Stefan Hofmeister, Freiwillige Feuerwehr Bad Aibling

Rettung nach Zugunglück: Verzweifelte Rufe nach den Toten

Am 9. Februar 2016 war der Feuerwehrmann an der Unfallstelle im Einsatz. Als er die beiden ineinander verkeilten und zum Teil völlig zerstörten Züge sieht, fallen ihm zwei Arbeitskollegen ein, die in einem der Waggons gewesen sein müssten.

Hofmeister versucht, die Gedanken an die Kollegen zu verdrängen. Er macht seine Arbeit, holt Verletzte aus dem Zug, hilft, wo er gebraucht wird. Doch zwischendrin schaut er immer wieder, ob er nicht die Kollegen sieht, ruft deren Namen.

Später erfährt er, dass beide nicht überlebt haben. Der Unfall betrifft jetzt auch ihn persönlich, die schützende professionelle Distanz ist durchbrochen.