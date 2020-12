Fünf Festnahmen nach Falschgeldfund in Niederbayern

Im September war in einem Geschäft in Mengkofen im Kreis Dingolfing-Landau eine falsche 50-Euro-Note aufgetaucht. Die Spur führte zu einem 23-jährigen Mann aus Landshut, der noch am selben Tag festgenommen wurde. Wie das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) berichtet, hatte er zwei falsche Banknoten bei sich. Nun haben Ermittler mutmaßliche Komplizen in Nordrhein-Westfalen aufgespürt.

Vorwurf: Falschgeld in fünfstelliger Höhe in Umlauf gebracht

Falschgeldfahnder des LKA ermittelten drei Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 26 und 44 Jahren. Sie sollen mit dem zuvor in Landshut festgenommenen Mann Falschgeld in fünfstelliger Höhe in Umlauf gebracht und zahlreiche Diebstähle begangen haben.

Wohnungsdurchsuchungen mit Bargeld-Spürhunden

Bei der Festnahmeaktion in Nordrhein-Westfalen wurden sechs Wohnungen durchsucht. Auch Bargeld-Spürhunde waren im Einsatz. Dabei wurden ein falscher 50-Euro-Schein sowie Einbruchswerkzeug, mögliches Diebesgut und eine geringe Menge Rauschgift sichergestellt.