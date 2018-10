24.10.2018, 10:22 Uhr

Fünf fahrradfreundliche Kommunen ausgezeichnet

Fünf Städte und Gemeinden wurden am Vormittag im Schloss Dachau als "Fahrradfreundliche Kommunen in Bayern" ausgezeichnet: Stein, Gunzenhausen und Lauf an der Pegnitz in Mittelfranken sowie Wolfratshausen und Oberhaching in Oberbayern.