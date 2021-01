Fünf Dates für 2.500 Euro - unmoralisch oder gerechtfertigt?

Wer in Zeiten der Corona-Pandemie einen Partner finden will, der greift immer häufiger auf die Angebote von Partnervermittlungen zurück. Doch wie viel ist einem die Suche nach der großen Liebe wert? 60, 600 oder 6.000 Euro? Ina und Andreas (Namen von der Redaktion geändert) sind enttäuscht. Beide sind um die 40 und hätten gehofft, bis Weihnachten einen Partner an ihrer Seite zu haben. Doch sie sind immer noch Singles - obwohl sie Tausende Euro in die Partnersuche gesteckt haben.

Viel Geld in Partnersuche investiert und immer noch Single

Die Beiden beauftragten die Regensburger Partnervermittlung "Obandln.net" - nicht zu verwechseln mit "Obandln.de" - mit der Suche nach der großen Liebe. Ina gab für fünf Dates 2.500 Euro aus. Andreas zahlte in zwölf Monaten insgesamt 15.000 Euro. Er entschied sich für ein großes Date-Paket mit persönlichen Coachings und Schulungsvideos. Er bekam beispielsweise Tipps, wie er sich kleiden und bei einem Date verhalten soll. Die Rechnungen liegen dem BR vor.

Die beiden ärgern sich nicht nur darüber, dass sie viel Geld ausgegeben haben. Was sie vielmehr stört: Keines ihrer Dates entsprach den festgelegten Kriterien. Die vermittelten Männer und Frauen kamen aus verschiedenen Ecken Bayerns – aber nicht aus der Region, in der sie leben. Ina wohnt in Ostbayern, Andreas in Oberbayern. Die beiden befürchten, auf den Werbespruch von "Obandln.net" reingefallen zu sein: "Größte Partnervermittlung Süddeutschlands".

Mehr als 3.500 Verabredungen arrangiert

Was steckt hinter dem Regensburger Start-Up? Von den Wänden der Büroräume lächeln viele glückliche Paare. Mehr als 3.500 Verabredungen hat "Obandln.net" schon vermittelt, versichert Geschäftsführer Anian Glockner. Es gebe schon erste Ehen und Kinder, die aus Vermittlungen hervorgegangen sind. Glockner steht zu dem Slogan "Größte Partnervermittlung im süddeutschen Bereich". "Ich kenne keine andere Vermittlung, die mehr aktive Kunden betreut, und sie gleichzeitig individuell betreut. Mit Online-Dating-Anbietern, die Millionen Registrierungen haben, wollen wir uns nicht vergleichen", sagt er.

250 zahlende Kunden umfasse die Datenbank, hauptsächlich Männer. Jeder wird laut Glockner persönlich betreut. Hinzu kämen mehrere Tausend Männer und Frauen, die nichts zahlen, sich aber auf Dates mit "Obandln.net"-Kunden bewerben können.

Tarife werden je nach Biografie und Ansprüchen festgelegt

Individualität - das ist das Credo von "Obandln.net". Genau deshalb finden sich auf der Homepage auch keine Angaben zu den Tarifen. Was ein Kunde zahlt, hängt von seiner Biografie ab. "Das ist ein bewusst gewähltes Konzept. Wir bieten keine Lösungen von der Stange an", erklärt Glockner.

Bevor ein Kunde aufgenommen wird, gibt es erstmal ein Beratungsgespräch. In dem wird ermittelt, was die Person mitbringt und was sie möchte. "Wenn jemand beispielsweise mit einem angeknacksten Selbstbewusstsein aus einer Beziehung raus geht, dann muss das Selbstbewusstsein erst gestärkt werden, bevor man ihn in ein Date schickt", erklärt Anian Glockner. Soll heißen: Bringt jemand viele schlechte Erfahrungen mit oder hat jemand mit Mitte 30 noch gar keine Beziehungserfahrung oder auch sehr spezielle Vorstellungen vom künftigen Partner, dann ist er schwerer zu vermitteln. Die Firma bietet deshalb Coachings an. Je mehr ein Kunde davon braucht, desto teurer ist der Tarif.

Zufriedener Kunde: "Jeder Cent war es wert"

Der 43 Jahre alte Oliver und der 36-jährige Markus sind begeistert von dem Konzept. Die beiden Männer haben für ihren Tarif 5.000 Euro gezahlt. Sie sagen: "Jeder Cent war es wert." Bei Markus hat es gleich beim dritten Date gefunkt. "Mir war gleich klar: Diese Frau passt zu mir. Wir haben die selben Interessen und Ziele im Leben", schwärmt er. Seit einem Jahr sind die beiden ein Paar.

Oliver hat sich zwar nicht in eine der Frauen verliebt, die ihm von "Obandln.net" vorgeschlagen wurde. "Aber durch das Coaching habe ich Selbstvertrauen aufbauen können und mich getraut, eine Frau anzusprechen. Das hat zu meiner Beziehung geführt", erzählt er lächelnd. Selbst wenn im "Obandln.net"-Team keine ausgebildeten Psychologen oder Therapeuten arbeiten, ihm hätten die Tipps zu Styling, Gesprächsführung und Auftreten viel gebracht.