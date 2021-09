Fünf Autos in Bayreuth aufgebrochen: Polizei sucht Zeugen

Innerhalb von vier Tagen sind in Bayreuth fünf Autos aufgebrochen und aus ihnen technische Geräte im Wert von mehreren Tausend Euro, Bargeld und persönliche Gegenstände entwendet worden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen belaufe sich insgesamt auf 3.500 Euro, teilte die Polizei mit.

Bayreuther Innenstadt: Autos in Tiefgarage aufgebrochen

Im Zeitraum vom vergangenen Freitagmorgen bis Montagfrüh schlugen nach Polizeiangaben unbekannte Täter in der Tiefgarage "Unteres Tor" die Heckscheibe eines Autos ein und entwendeten technische Geräte im Wert von mehreren Tausend Euro. Bei einem zweiten Auto öffneten sie gewaltsam die Fensterscheibe und entnahmen persönliche Gegenstände. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Im Stadtteil Saas, auf dem Parkplatz am Friedhof, wurden am Montagmittag drei Autos aufgebrochen. Die Täter schlugen jeweils die Seitenschiebe ein. Aus zwei Fahrzeugen wurde Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich entwendet. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Die Kripo Bayreuth bitte um Zeugenhinweise. Die Ermittler prüfen, ob ein Zusammenhang zwischen den Autoaufbrüchen besteht.