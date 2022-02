Fünf Autos in Aschaffenburger Altstadt lichterloh in Flammen

Am frühen Sonntagmorgen sind auf einem Parkplatz in der Aschaffenburg Altstadt fünf Fahrzeuge komplett ausgebrannt. Um 6 Uhr wurden Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen fünf geparkte Fahrzeuge lichterloh in Flammen. Das Feuer hatte bereits eine Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen und an einem angrenzenden Gebäude ein Fenster beschädigt.

Kripo ermittelt: Brandstiftung?

Mit 30 Einsatzkräften konnte die Feuerwehr Aschaffenburg den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Alle fünf betroffenen Autos haben nur noch Schrottwert. Der entstandene Sachschaden summiert sich auf mehrere zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg ermittelt nun nach der Brandursache. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.