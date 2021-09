30.09.2021, 13:56 Uhr

Füllstand der Harnblase als App: Geldregen für Studenten-Startup

Um das Leben für Menschen mit Inkontinenzproblemen zu erleichtern, forschen Studierende an der Uni Bayreuth an einem neuen Programm. Damit sollen Smartphones anzeigen, wie voll die Blase gerade ist. Nun wurde das Konzept in Rekordhöhe gefördert.