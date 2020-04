24.04.2020, 12:40 Uhr

Führungswechsel bei der Kriminalpolizei Deggendorf

Am 1. Mai geht Karl Hirtreiter, bisheriger Stationsleiter der Kriminalpolizei Deggendorf, in den Ruhestand. Sein Nachfolger ist Arno Bogner, der von der Kripo in Straubing nach Deggendorf wechselt.