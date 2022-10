Führten Kanalarbeiten zum Hangrutsch in Pfronten?

Noch immer fassungslos steht Karl Heinz Jakob an der Abbruchkante. Direkt unterhalb seines Hauses war der Hang am Morgen des 3. Oktober 2022 ins Rutschen geraten. Eine rund zehn mal 25 Meter große Erdfläche hatte sich gelöst, Bäume und Sträucher mitgerissen und war fast lautlos den Hang hinuntergeglitten. Keine fünfzehn Minuten nachdem Ehefrau Christine das Haus für die Arbeit verlassen hatte und genau dort entlanggelaufen war, wo sich jetzt die Erde türmt. Mieterin Sandra Beyer hat den Rutsch zuerst bemerkt. "Auf einmal war der ganze Hang weg. Ich hab‘ ihn noch die letzten Meter rutschen sehen. Aber alles war total unwirklich und ich konnte es gar nicht begreifen." Bis die Polizei an ihrer Tür klopfte und sie aufforderte, möglichst schnell alles Nötige zusammenzupacken und die Wohnung zu verlassen. Bei der Erinnerung daran, kämpft Sandra Beyer mit den Tränen: "Ich weiß überhaupt nicht, wann ich wieder nach Hause darf. Bis jetzt dürfen wir das Haus ja gar nicht betreten."

Nach Bauarbeiten: Grundstück immer nässer geworden

Für Hausbesitzer Karl Heinz Jakob steht fest: Der Hang ist nicht einfach so gerutscht. Zwar hat es die zwei Wochen vor dem Vorfall extrem viel geregnet. "Aber das hat es im Allgäu doch davor auch schon immer wieder", betont er. Das Haus sei 1954 gebaut worden, habe also fast 70 Jahre problemlos an dem Hang gestanden. Dass der Berg jetzt instabil geworden sei, liege ganz klar an Baumaßnahmen, die 2019/2020 vorgenommen wurden. Damals wurde die Kanalisation in der Straße hinter dem Haus neu angelegt und dabei unter anderem ein zuvor offener Bachlauf verrohrt und unter die Erde verlegt. Jakob ist sich sicher: "Seit den Baumaßnahmen ist mein Grundstück immer nässer geworden. Die Menge und die Zeit hat den Hang so sehr aufgeweicht, dass er schließlich einfach weggeschwommen ist."

Überschwemmungen, die es vorher nicht gab

Unterstützung für diese These bekommt er von seinen Nachbarn. Auch die berichten, dass das Wasser nach Regenfällen seit den Kanalarbeiten nicht mehr problemlos abfließt. Der neu angelegte Kanal samt Versiegelung und einem veränderten Straßenlauf hätten dazu geführt, dass sich das Regenwasser und Wasser aus einer Quelle nun den Weg teilweise durch die Häuser und Grundstücke bahne.

Anlieger Bernhard Dinser, dem das Haus unterhalb des vom Hangrutsch betroffenen Hauses gehört, gibt beispielsweise an, dass bei ihm seit den Baumaßnahmen nun bereits dreimal Wasser im Keller gestanden sei. Zuvor sei das nur einmal vorgekommen und das Haus stehe schon seit 1969. Sobald es anfange, heftiger zu regnen, stehe sein Sohn zusammen mit anderen Anwohnern mit der Schaufel auf der Straße und versuche, das Wasser in die Kanalisation und an den Häusern vorbei zu lenken. Auch Anwohner weiter oben berichten von Problemen mit Regenwasser und zurückliegenden Feuerwehreinsätzen. Dass auch der Klimawandel eine Rolle spielen könnte, streiten die Anwohner nicht ab, als alleinige Ursache für die Vorfälle der vergangenen Jahre sehen sie ihn allerdings nicht.

Anwohner fühlen sich allein gelassen

Von der Gemeinde fühlen sich die Anwohner allein gelassen. Schon lange vor dem Hangrutsch auf dem Jakob-Grundstück hätten sie ihre Bedenken, die neue Kanalisation könnte das Wasserwegenetz beeinflussen, mehrmals bei der Gemeinde geäußert: Die Beschwerden allerdings verhallten ungehört, so die Anwohner zum BR.

Bürgermeister sieht Eigentümer in der Pflicht

Darauf angesprochen weißt der Pfrontener Bürgermeister Alfons Haf alle Verantwortung zurück. Einen möglichen Zusammenhang zwischen den vorgenommenen Kanalisations-Bauarbeiten und dem Hangrutsch hält er "für sehr gewagt". Er sieht den Grundstückseigentümer in der Pflicht, sich um die Hangsicherung zu kümmern und einen Geologen für die weitere Einschätzung zu beauftragen. Auch dem Vorwurf, dass bei den Arbeiten damals Fehler gemacht worden sein könnten, widerspricht er. Laut Haf hat ihm der planende Ingenieur erst dieser Tage wieder zugesichert, dass bei den Arbeiten vor drei Jahren alles regulär gelaufen sei. Der Bürgermeister sagt: "Dass man heutzutage immer mehr Starkregen hat und dass die Bodenversiegelung heute viel schlimmer ist als früher, das weiß ja jeder. Jetzt hier einen Zusammenhang mit einer alltäglichen Kanalbaumaßnahme herzustellen, halte ich nicht für zielführend."

Anwohner suchen Gutachten

Die Anwohner suchen nun nach einem Gutachter, der der Ursache für die Vorfälle auf den Grund geht und den gesamten Bereich und nicht nur das jetzt betroffene Grundstück untersucht. Die Gemeinde sieht dafür allerdings keine Notwendigkeit. Allerdings klärt sich erst, wenn die Ursache für den Hangrutsch feststeht, wer für die Kosten der Hangsicherung und die Aufräumarbeiten aufkommen muss und ob möglicherweise eine Versicherung den Schaden übernimmt.

Haus weiterhin nicht betretbar

Bis auf weiteres jedenfalls dürfen die Jakobs und ihre Mieterin ihre Wohnungen nicht betreten. Der Hang wird weiterhin dauerhaft kontrolliert und vermessen, um etwaige Bewegungen sofort feststellen zu können. Wann sie wieder nach Hause dürfen ist deshalb unklar, die Betroffenen sind bei Verwandten untergekommen.