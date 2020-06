Führerscheinneuling verursachte Unfall auf A96 - vier Verletzte

Schwerer Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der A96 in München. Kurz nach sieben Uhr raste zwischen Laim und Sendling eine 18-jährige Schweizerin in das Ende eines Staus.

SUV schiebt vier Autos ineinander - vier Verletzte

Am Autobahnende schob sie mit ihrem Porsche Cayenne vier Autos aufeinander. Vier Menschen wurden verletzt, zwei von ihnen schwer. Ein Großaufgebot an Polizei, Rettungsfahrzeugen und der Feuerwehr war auf der Autobahn im Einsatz.

Stau im Berufsverkehr - drei Fahrspuren gesperrt

Drei von vier Spuren der Autobahn in Fahrtrichtung München waren gesperrt. Der Verkehr wurde auf der linken Fahrspur an der Unfallstelle vorbei geführt. Im morgendlichen Berufsverkehr kam es zu einem längeren Rückstau bis Gräfelfing.