Führerschein-Zuschuss für Azubis: "50 Prozent sind das Mindeste"

500 Euro Zuschuss für die Azubis bei Nutz in Ampfing

Den Zuschuss vom Betrieb gibt es zum Beispiel schon bei der Firma Nutz in Ampfing. Das Unternehmen kümmert sich um schnittstellenfreie Gebäudetechnik oder Smart Buildings. Die 17-jährige Marie Seisenberger macht hier gerade eine Ausbildung zur Anwendungsentwicklerin, bei ihr geht kein Zug und kein Bus: "Ich wohne circa 20 Minuten mit dem Auto entfernt und meine Mama muss mich hin- und herfahren und meine Schwester geht noch in die Schule, die müssen wir auch mitnehmen, das ist ziemlich stressig auch für mich." Gerade macht Marie den Führerschein, dafür spart sie schon seit der Schule. Er wird etwa 3.000 Euro kosten, sie freut sich über die 500 Euro, die ihr Arbeitgeber übernimmt. Trotzdem findet Marie es schade, dass nichts vom Staat kommt.

Alle der knapp 60 Auszubildenden bekommen 500 Euro zum Führerschein dazugezahlt, sagt Tobias Gruber von der Firma Nutz: "Natürlich auch, um die Leistung der Auszubildenden zu fördern und auch wieder was zurückzugeben als Unternehmen an den Azubi, für gute Arbeit und natürlich auch im Sinne des Unternehmens, dass die Azubis auf die Baustellen selber fahren können, aber natürlich auch, dass sie sicher in die Arbeit kommen." Denn im ländlichen Raum ist das eben auch heute noch schwierig.

Staatlicher Zuschuss - am besten für alle Azubis im ländlichen Raum

Auch Catharina Ruatti macht eine Ausbildung bei Nutz - zur Bürokauffrau. Sie hat den Führerschein seit einem halben Jahr, er hat etwa 2.500 Euro gekostet, ohne die 500 Euro vom Arbeitgeber hätte sie noch länger sparen müssen. "Vorher bin ich mit dem Bus in die Arbeit gefahren und war immer abhängig von dem, der ist manchmal auch gar nicht gekommen oder später oder früher", sagt Catharina Ruatti über die Einschränkung im ländlichen Raum durch den öffentlichen Nahverkehr. 50 Prozent zusätzlich vom Staat wären hier eigentlich für alle Azubis angebracht, sagt Catharina Ruatti: "Das kann man sich einfach in unserem Alter noch nicht leisten. Also es wäre schon sehr wichtig."