Führerschein umtauschen: Der graue und rosa Lappen kommt weg!

Bis Mitte Januar müssen die alten grauen und rosa Führerscheine für die Geburtsjahrgänge 1953 bis 1958 umgetauscht werden. Das ist bei den zuständigen Führerscheinstellen möglich. Die Ausstellung des neuen "Lappen" kostet 30,30 Euro.

Umtausch bei Führerscheinstellen möglich

In den meisten Behörden, wie auch im Landratsamt Bamberg, sollte für den Umtausch vorab online ein Termin vereinbart werden. "Bei der Vorsprache muss bei uns bereits der alte Führerschein mitgebracht werden", erklärt Armin Morgenroth von der Führerscheinstelle. "Er wird entwertet und erhält einen Gültigkeitsstempel für sechs Wochen, so dass damit weiterhin gefahren werden kann." Langsam wird die Zeit bis zum 19. Januar knapp, so dass das Landratsamt empfiehlt, sich jetzt baldmöglichst um einen Umtausch zu bemühen.

Benötigt wird dafür auch eine sogenannte Karteikartenabschrift. Da die Behörden derzeit überlastet sind, bittet das Landratsamt Bamberg die Antragsteller, dies möglichst selbst vorzunehmen, wenn der Führerschein nicht von der aktuellen Wohnsitzbehörde ausgestellt wurde. Dazu muss telefonisch oder per Mail eine Anforderung an das Amt gestellt werden, das den Führerschein ausgestellt hat. "Am besten ist es, wenn auch der ausgefüllte Antrag schon mitgebracht wird. Er kann bereits auf den meisten Webseiten der Behörden heruntergeladen werden", so Morgenroth.

43 Millionen Führerscheinbesitzer vom Austausch betroffen

Bundesweit betrifft die Umstellung in den kommenden Jahren rund 43 Millionen Führerscheinbesitzer, die ihr altes Führerscheindokument gegen den neuen EU-Kartenführerschein umtauschen müssen. Erstmals kommt dieser Austausch 2022 zum Tragen. Rund 15 Millionen Papier-Führerscheine sowie rund 28 Millionen Scheckkartenführerscheine müssen in den kommenden Jahren umgetauscht werden. Deutschland hat sich für einen zeitlichen Stufenplan entschieden, um Überlastungen der Behörden und lange Wartezeiten zu vermeiden.

Für den Umtausch wird ein neues biometrisches Passbild, der aktuelle Führerschein und ein zusätzliches Ausweisdokument benötigt. Eine neuerliche Prüfung oder ein Sehtest müssen nicht absolviert werden, denn die Fahrerlaubnis erlischt nicht, wohl aber die Gültigkeit des bisherigen Führerscheindokuments. Der neue ist aber nur für 15 Jahre gültig. Wichtig: Die bestehenden Fahrerlaubnisklassen behalten ihre zeitlich unbegrenzte Gültigkeit. Wer seinen Führerschein nicht umtauscht und erwischt wird, riskiert ein Verwarngeld von zehn Euro.

Bundesdruckerei schickt Führerschein zu

Zur Abholung muss man nicht nochmal aufs Amt. "Er wird direkt von der Bundesdruckerei nach Hause geschickt", so Armin Morgenroth von der Führerscheinstelle des Landratsamtes Bamberg. Das könne rund zwei bis drei Wochen dauern. "Wer nach vier Wochen noch keine neue Führerscheinkarte erhalten hat, der sollte sich noch einmal an die Führerscheinstelle wenden, damit die Gültigkeit des alten verlängert werden kann."

EU-weite Vereinheitlichung

Mit der Umstellung will die EU eine europaweite Vereinheitlichung und eine Erhöhung der Fälschungssicherheit der Führerscheindokumente herstellen. Auf Grundlage eines Beschlusses des Bundesrats zur Verbesserung der Fälschungssicherheit von Führerschein-Dokumenten sind alle Inhaber eines vor dem 19.01.2013 in Deutschland ausgestellten Führerscheins verpflichtet, diesen nach Jahrgängen gestaffelt bis zum 19.01.2033 umzutauschen und ihr "altes" grau- oder rosafarbenes Papierexemplar durch die Scheckarten-Version zu ersetzen.

Wann umgetauscht werden muss, richtet sich danach, ob ein grauer bzw. rosa Führerschein oder ein EU-Kartenführerschein vorliegt. Für Inhaber von "grauen oder rosa Lappen", das sind die vor dem 31. Dezember 1998 ausgestellten Führerscheine, gilt eine Zeitstaffel, die sich nach dem Geburtsjahr des Führerscheininhabers richtet. Führerscheininhaber mit Geburtsjahr vor 1953 brauchen nicht vorzeitig umzutauschen: Sie müssen erst zum Stichtag 19. Januar 2033 den neuen Führerschein vorlegen.

Für Inhaber von EU-Kartenführerscheinen, wie sie ab dem 01. Januar 1999 ausgestellt wurden, richtet sich der Zeitpunkt für den Umtausch nach dem Ausstellungsjahr. Das ergibt sich aus Feld 4a auf der Vorderseite des Kartenführerscheins.