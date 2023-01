Umtausch von Führerscheinen: Tschüss Lappen– Hallo Plastikkarte

Viele Führerscheinbesitzer und -besitzerinnen werden sich schweren Herzens von ihrer grauen oder rosa Pappe trennen - doch bis zum 19. Januar 2033 müssen in der Europäischen Union alle Führerscheine umgetauscht werden, die vor 2013 ausgestellt worden sind. Das soll nach und nach passieren. Bis zum 19. Januar 2023 müssen sich all diejenigen von ihrem "Alten" trennen, die in den Jahren 1959 bis 1964 geboren wurden. Aber auch diejenigen, die bereits einen Scheckkartenführerschein haben, der jedoch vor 2013 ausgestellt wurde, müssen ihn in den kommenden Jahren gegen einen neuen eintauschen.

Alter Führerschein muss umgetauscht werden

In Deutschland müssen rund 42 Millionen Führerscheine umgetauscht werden. Der Grund ist, dass es bald nur noch den fälschungssicheren Scheckkartenführerschein geben soll. Umgesetzt sein muss die Vorgabe der EU bis 2033. Bis dahin sollen alle ihr altes graues oder rosa Dokument gegen ein Scheckkartenformat umgetauscht haben und auch Inhaber von Karten-Führerscheinen, die vor dem 18. Januar 2013 ausgestellt wurden, müssen sich um einen neuen fälschungssicheren Führerschein kümmern.

Da die Ämter überlastet wären, wenn alle gleichzeitig ihren Führerschein tauschen würden, hat die Bundesregierung Fristen eingeführt. Im vergangenen Jahr waren die Geburtsjahrgänge 1953 bis 1958 dran. Noch bis zum 19.01.23 müssen die Jahrgänge 1959 bis 1964 ihre Papierführerscheine eintauschen. Bis Januar 2024 sind dann die Jahrgänge 1965 bis 1970 dran und so weiter.

Führerscheinumtausch: Wann welche Jahrgänge betroffen sind

Eine Ausnahme gibt es: Führerscheininhaber, die vor 1953 geboren wurden, müssen ihren Schein erst bis 19. Januar 2033 umgetauscht haben.

Weitere Fristen gibt es für die Ausstelljahrgänge des Führerscheins. Bis 19. Januar 2026 betrifft es die Ausstellungsjahrgänge 1999 bis 2001, bis 19. Januar 2027 beispielsweise die Ausstellungsjahrgänge 2002 bis 2004. Ganz am Schluss, nämlich bis 19. Januar 2033, müssen auch die Ausstellungsjahrgänge zwischen 2012 und 2013 ihre Pappe oder ihren Kartenführerschein gegen die kleine Scheckkarte umgetauscht haben.