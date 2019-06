Führerschein-Neuling rast mit Tempo 160 durch Miesbach

Der junge Mann fiel einer Zivilstreife auf, weil er kurz vor 23 Uhr mit erhöhter Geschwindigkeit im Stadtgebiet unterwegs war. Die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung des Miesbachers auf.

Fahranfänger wollte "mit cooler Musik ein bisschen Spaß haben"

Laut Polizei driftete er in einer Kurve am Stadtplatz an einem Kleinwagen vorbei, um ihn zu überholen. Der Fahrer habe durch die Aktion fast die Kontrolle über sein Auto verloren.

Als die zivilen Einsatzkräfte den rasanten Fahranfänger stoppten, räumte er der Polizei zufolge sein Fehlverhalten mit der Erklärung ein, dass er mit cooler Musik ein bisschen Spaß haben wollte.

Nach Hause ging's dann zu Fuß

Seinen Führerschein war der 18-Jährige noch an Ort und Stelle los - wie schnell er zu Fuß nach Hause gekommen ist, ist nicht bekannt.