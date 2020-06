Führerschein gegen Busticket: Bayreuth bietet Tausch an

Angeregt von einem Vorschlag des Seniorenbeirats, bietet die Stadt Bayreuth eine Aktion an, um älteren Menschen den Umstieg vom Auto zum öffentlichen Nahverkehr attraktiv zu machen.

Führerscheintausch ab 60 Jahren möglich

Ab dem 60. Lebensjahr können Bayreuther Bürgerinnen und Bürger freiwillig, und unwiderruflich, ihren Führerschein abgeben. Im Gegenzug dürfen sie ein Jahr lang kostenlos den öffentlichen Nahverkehr in der Stadt Bayreuth nutzen, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.

Stadt Bayreuth will Busverkehr stärken

Mit der Aktion, die bereits in anderen Städten durchgeführt worden ist, will die Stadt Autofahrern die Entscheidung erleichtern, den Führerschein abzugeben. Schließlich würde Krankheit und nachlassendes Sehvermögen die Fahrtüchtigkeit bei älteren Autofahrern einschränken, heißt es in dem Schreiben weiter.

Jahresticket ist zwölf Monate gültig

Wer das seinem Führerschein gegen ein Busticket tauschen möchte, erhält zunächst einen Gutschein. Dieser kann innerhalb von sechs Wochen im Kundencenter der Stadtwerke gegen ein Jahresticket eingelöst werden, das zwölf Monate gültig ist. Die Aktion ist allerdings begrenzt: Die Stadt Bayreuth stellt bis zum Jahresende maximal 100 solcher Tickets zur Verfügung.