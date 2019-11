Traktorunfall: Polizist schildert spontane Rettungsaktion

Ein Traktorfahrer wurde am Samstag bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Aschaffenburg verletzt. Polizist Stefan Grund, der zufällig vorbeifuhr, griff beherzt ein und rettete so dem Traktorfahrer das Leben. Der Traktor war führerlos in einem Kreisbogen auf den Verletzten zugefahren.

"Da habe ich kurzerhand entschlossen, zwischen die Räder zu laufen, das Lenkrad zu greifen und den Traktor nach links abzulenken", schildert der Polizeibeamte die Situation in einem Bayern3-Interview.

Traktor überschlägt sich nach Auffahrunfall

Zu dem Vorfall hatte am Wochenende ein Verkehrsunfall zwischen Großostheim und Schaafheim (Lkr. Aschaffenburg) geführt. Ein Autofahrer war am Freitagnachmittag gegen 17.30 Uhr auf einen Traktor aufgefahren. Daraufhin kam der Traktor von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Traktorfahrer blieb verletzt auf dem Boden liegen.

Polizist und Verletzter stehen in Kontakt

Wie Stefan Grund im Interview mitteilte, stehen er und der Traktorfahrer in Kontakt. Dem Verletzten stehe noch eine Operation bevor, aber es gehe ihm so weit gut, so der Polizeibeamte. Der Traktorfahrer und der Autofahrer wurden bei mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert. Auch der Polizeibeamte zog sich bei seinem Einsatz leichte Verletzungen zu.