vor 10 Minuten

Führerloser Lkw kracht in Penzberger Wohnhaus

In Penzberg ist ein Laster in ein Mehrfamilienhaus gekracht. Der führerlose Lkw durchbrach die Hauswand und kam erst in der Küche zum Stehen. In der Wohnung waren drei Kinder, aber zum Glück in einem anderen Zimmer. Sie blieben unverletzt.