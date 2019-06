Fuchswelpe überlebt Autounfall mit Gehirnerschütterung

Ein Fuchswelpe hat einen Autounfall überlebt - und wird derzeit in der Amberger Tierklinik aufgepäppelt. Wie es von der Polizei heißt, wurde der Fuchswelpe am Montagabend von einem 33-jährigen Mann angefahren, der bei Hahnbach in Richtung Sulzbach-Rosenberg unterwegs war.

Fuchswelpe mit Gehirnerschütterung

Der bewusstlose Fuchswelpe wurde vom Tierschutzverein Amberg in die Tierklinik gebracht, um dort versorgt zu werden. Wie es heißt, befindet sich der kleine Fuchs auf dem Weg der Besserung: Für die Ohnmacht sei wohl eine Gehirnerschütterung der Grund gewesen.