Fuchstal will bis 2030 zum Energie-Selbstversorger werden

Auf dem freien Feld zwischen den Ortsteilen Asch und Leeder steht auf einer Fläche etwa so groß wie ein halber Fußballplatz die Schaltzentrale des Projekts Energiezukunft Fuchstal: Große Warmwasserspeicher, eine Batterie mit den Ausmaßen eines Schiffscontainers, Wechselrichter – dazwischen und drum herum: jede Menge Kabel und Leitungsrohre.

"Das Projekt Energiezukunft Fuchstal zielt darauf ab, dass wir als Gemeinde bis 2030 völlig energieautark sein können, sowohl beim Strom, als auch bei der Wärme", sagt Bürgermeister Erwin Karg.

Austauschbare Energiequellen machen flexibel

Aktuell werden Asch und Leeder an das neue Nahwärmenetz angeschlossen und voraussichtlich ab dem kommenden Frühjahr darüber mit Warmwasser versorgt. So lange werde es noch dauern, bis der TÜV die im Prinzip fertige Anlage zertifiziert habe, sagt Karg. Die Energie für die Wärme stammt aus einem wenige hundert Meter entfernten Biogaskraftwerk. Doch bei den Energiequellen wird man in Fuchstal künftig flexibler.

Eine Power-to-heat-Anlage, eine Art großer Wasserkocher, steht bereits im Betriebsgebäude. Sie soll mit überschüssigem Windstrom, der im Moment noch unentgeltlich ins überregionale Netz eingespeist wird, warmes Wasser bereiten.

30.000 Badewannen heißes Wasser

Da nicht alles warme Wasser sofort in die Haushalte fließt, wird es gespeichert. Neben dem Betriebsgebäude steht dafür ein sogenannter Wärmetopf. Der gut 15 Meter hohe Zylinder fasst fünf Millionen Liter Wasser. Das entspricht in etwa der Füllmenge von 30.000 Badewannen. Der Speicher ist so stark isoliert, dass die Temperatur des heißen Wassers ohne Nachheizen nur um 0,1 Grad pro Tag fällt. So kann schon im Sommer auf Vorrat warmes Wasser für den Winter erzeugt werden; oder besser gesagt: Wärme.

Denn das Wasser, das in den angeschlossenen Häusern aus dem Wasserhahn kommt, kommt nicht aus dem Wärmetopf selbst, sondern aus einem sogenannten Pendelspeicher, direkt daneben positioniert, der über einen Wärmetauscher die Wärme aus dem Wärmetopf aufnimmt.

Batterie soll Stromausfälle auffangen

In Betrieb geht bald auch der neue Batteriespeicher für Strom, als weiterer Baustein auf dem Weg zur Energie-Autarkie, sagt Lucy Gronitz vom Ingenieurbüro Sing, das die Energieprojekte der Gemeinde fachlich betreut: "Bei einem Stromausfall wäre es möglich, dass man die Batterie so einsetzt, dass das Netz für kurze Zeit durch die Batterie stabilisiert werden kann und dass Fuchstal unter diesem Stromausfall nicht leidet, bis der Strom wieder fließt."

Sechs Millionen Euro Fördergeld

Im kommenden Frühjahr soll das ganze System also in Betrieb gehen. Das Projekt Energiezukunft Fuchstal wurde auch durch knapp sechs Millionen Euro Fördergeld vom Bund möglich und ist so außergewöhnlich, dass Vertreter von Städten und Gemeinden aus aller Welt kommen, um sich die Anlagen anzusehen. Erst vor wenigen Wochen war ein schwedischer Radiosender da.

Kritik an weiteren Windrädern

Doch Fuchstals Bürgermeister Karg will noch mehr: Bis 2023 sollen drei weitere Windräder gebaut werden, wie die schon bestehenden im nahegelegenen Sachsenrieder Forst. Deshalb gibt es vor Ort auch Kritik an den Plänen, zum Beispiel von Gemeinderat Wolfgang Martin aus dem Nachbarort Denklingen: "Der Sachsenrieder Forst ist etwa 6.500 Hektar groß, es gibt hier sehr viele Bereiche, die relativ naturbelassen sind. Man kann sich da gut erholen. Die Ruhe in dem Wald, die ist meiner Meinung nach nicht mehr gegeben, wenn der Wald Stück für Stück zerpflückt wird für die Windkraft."

"In 20 Jahren wissen wir, ob das eine wirklich geile Sache ist"

Erwin Karg sieht sich trotzdem auf dem richtigen Weg: "In 20 Jahren wissen wir, ob das eine wirklich geile Sache ist oder ob das nur eine gute Sache ist oder ob es ein Rohrkrepierer war, was ich aber nicht glaube." Alle hat der Fuchstaler Bürgermeister noch nicht überzeugt. Aber er will weiter daran arbeiten, seine Gemeinde zum Energie-Selbstversorger zu machen.