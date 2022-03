Fuchsstadt: Entwarnung vom Landratsamt nach Gärreste-Austritt

Entwarnung vom Landratsamt Würzburg: Nach dem Gärreste-Austritt aus einer Biogasanlage in Fuchsstadt, halten sich die Umweltschäden in Grenzen. Das zeigen aktuelle Untersuchungsergebnisse des Gewässers. Zuvor hatte das Landratsamt mitgeteilt, dass der Entwässerungsgraben und der Fuchsstädter Bach unterhalb der Biogasanlage biologisch sehr stark in Mitleidenschaft gezogen seien.

Ermittlungen zum Vorfall dauern an

Nach dem Austritt der Gärreste aus der Biogasanlage Mitte Februar waren Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell vor Ort und errichteten einen Damm, um die übelriechende Flüssigkeit zu stoppen. Kurze Zeit später nahm die Polizei einen 33-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Er soll zwei Entnahmeluken der Anlage offenbar absichtlich geöffnet haben. Auf Anfrage des BR bestätigte das Polizeipräsidium Unterfranken, dass die Ermittlungen wegen Verdachts eines Umweltdeliktes weiter andauern.

Landratsamt Würzburg: Genug Sauerstoff im Gewässer

Das Wasserwirtschaftsamt zog nach dem Vorfall an verschiedenen Stellen des Fuchsstädter Baches Gewässerproben. Im Labor des Entwässerungsbetriebes der Stadt Würzburg (EBW) nahmen Expertinnen und Experten dann zügig chemischen Untersuchungen vor. Die Messungen vor Ort ergaben einen Sauerstoffgehalt zwischen 10,7 mg/l und 11,3 mg/l. Laut dem Landratsamt sei somit genügend Sauerstoff im Gewässer vorhanden.

Zum Vergleich: Für Fische wäre ein Sauerstoffgehalt von unter 3 mg/l problematisch. Allerdings ist der Fuchsstädter Bach an den besagten Stellen nicht fischführend, da er im Sommer zu wenig Wasser hat und in Abschnitten sogar trocken fällt, hieß es.

Betroffen sind vor allem Kleinlebewesen

Von der Verunreinigung betroffen waren laut den biologischen Untersuchungen Kleinlebewesen (Makrozoobenthos), also Insekten und Insektenlarven im Gewässer. Im verunreinigten Abschnitt wurden keine Kleinlebewesen mehr gefunden. Ansonsten sei das Gewässer intakt.

Gewässer kann sich nun erholen

Weitere Proben, unter anderem zur Überprüfung des Gehalts von Sauerstoff und Ammoniumstickstoff, lagen zwei Tage nach dem Vorfall im erhöhten Bereich. Doch Aufgrund der einsetzenden Regenfälle wurden die Konzentrationen deutlich verringert, sodass das verunreinigte Wasser nicht mehr abgepumpt werden musste, erklärt das Landratsamt. Demnach wurde der Bach so weit gesäubert, dass aktuell keine Gefährdung mehr besteht und das Gewässer sich erholen kann.

Keine Gülle sondern pflanzliche Gärreste

Zunächst ging man fälschlicherweise davon aus, dass es sich bei dem Austritt um Gülle handelt. Dies würde laut dem Landratsamt einen deutlich größeren Schaden als pflanzliche Gärreste verursachen. Der Schaden für die Umwelt sei nach aktuellen Untersuchungsergebnissen nicht so dramatisch wie zuerst angenommen.