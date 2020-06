Fuchsbandwurm: Gefahr in München besonders hoch

Katzen und Hunde alle sechs Wochen entwurmen

Da aber besonders Katzen und Hunde zum Beispiel durch das Fressen von infizierten Mäusen leicht an dem aus Füchsen stammenden Bandwurm erkranken und dann ihre Halter anstecken, empfiehlt die Stadt München als Prävention Haustiere regelmäßig (am besten alle sechs Wochen) zu entwurmen. Das Robert Koch Institut empfiehlt zudem, bodenahe Lebensmittel wie Fallobst, Pilze, Salat oder Salat gründlich zu waschen. Gefährdet sind vor allem Erdbeerfelder, denn dort leben viele Mäuse und locken Füchse an. Zudem wachsen Erdbeeren bodennah und könnten deshalb verunreinigt werden. Dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) zufolge ist es am sichersten, Lebensmittel über 60°C zu erhitzen, also kochen, braten oder backen. Sollten Sie also Marmelade aus den Erdbeeren kochen, besteht keine Gefahr. Außerdem raten die Mediziner nach Garten-, Feld- und Waldarbeiten immer gründlich die Hände zu waschen.

Symptome nach einem Fuchsbandwurm-Befall

Ein Grund für die unsichere Datenlage ist, dass infizierte Personen keinerlei Beschwerden oder Schmerzen haben, so das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Der Erreger befällt unbemerkt die Leber, in der sich die Larven des Bandwurms entwickeln. Die daraus entstehende Krankheit alveoläre Echinokokkose sieht aus wie ein Tumor, also ein Geschwür, das das Organ zerstört und langsam immer größer wird. Bis die ersten Symptome auftauchten, können mehr als zehn Jahre vergehen.

Lebenslang Medikamente: Heilung unmöglich

Mittlerweile gibt es zwar Medikamente. Diese können das Wachstum der Larve im Körper des Menschen zwar eindämmen, sind aber nicht in der Lage, das Larvengewebe abzutöten. Patienten müssen die Arznei ein Leben lang nehmen. Wenn der Tumor früh entdeckt wird, kann er operativ entfernt werden. Im fortgeschrittenen Stadium ist das nicht mehr möglich.

Fuchs-Köder mit Medikamenten am wirkungsvollsten

Da eine Bejagung der Füchse laut den Experten nicht sinnvoll ist, wird in der Weihenstephaner Studie empfohlen, Köder auszulegen, in denen ein Entwurmungsmedikament enthalten ist. Doch das einzig wirksame Medikament für Füchse wurde vom Hersteller eingestellt und müsste extra hergestellt werden. Das wäre sehr teuer und müsste zudem in regelmäßigen Abständen immer wieder durchgeführt werden.