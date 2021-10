FTE/valeo – Am Standort Ebern sollen weitere 80 Jobs wegfallen

Beim Automobil- und Nutzfahrzeugzulieferer FTE/valeo in Ebern im Landkreis Haßberge sollen weitere 80 Arbeitsplätze abgebaut werden. Das teilen die Betriebsratsvorsitzende Sonja Meister und die 2. Bevollmächtigte der IG Metall Bamberg, Andrea Sicker, nach einer Aufsichtsratssitzung mit. Bei den Mitarbeitern würden Zukunftsängste geschürt, ein Teil der 80 Arbeitsplätze solle auch im Bereich von Forschung und Entwicklung wegfallen.

"Angst vor einem Sterben auf Raten"

Aus Sicht von Sicker und Meister schrumpfe das Unternehmen den Standort Ebern in "Salami-Taktik". Beide haben "Angst vor einem Sterben auf Raten". Erst Anfang des Jahres waren 67 Arbeitsplätze am Standort Ebern abgebaut worden. Seit 2017 sind laut Sicker und Meister am FTE/valoe –Standort 450 Arbeitsplätze verschwunden. Im Augenblick seien hier noch rund 1.300 Mitarbeiter beschäftigt.

Gewerkschaft und Betriebsrat setzen auf Zukunftsvereinbarung

FTE/valeo produziert am Standort Ebern unter anderem Kupplungs- und Bremstechnik für den Automobil – und Nutzfahrzeugbereich. Das Produktportfolio hänge stark am Verbrennungsmotor. IG Metall sieht nun die Industriearbeitsplätze in der Region gefährdet und will mit dem Unternehmen eine Zukunftsvereinbarung "Standort- und Arbeitsplatzsicherung“ abschließen. Sicker und Meister erwarten neue Produkte und neue Investitionen im Rahmen der prognostizierten Mobilitätswende.

Die Belegschaft soll zunehmend verunsichert sein

"Die ständigen Ankündigungen des Konzerns schaffen hier Unsicherheit bei den Beschäftigten. Aus Sicht der Arbeitnehmervertreter braucht es mehr Orientierung für die Menschen, anstatt Streichkonzerte oder Verlagerungen. Es braucht eine Perspektive für die Beschäftigten", so Sicker und Meister wörtlich. Zu Spitzenzeiten waren bei FTE in Ebern bis zu 2.800 Menschen beschäftigt.