Frustrierte Eltern: Raumnot an Nürnberger Schule spitzt sich zu

Auf dem Pausenhof der Friedrich-Hegel-Schule stehen mehrere weiße Container. Provisorisch wurden hier seit Jahren Grundschüler am Nachmittag im sogenannten offenen Ganztag betreut. Doch das geht nicht mehr. Wegen Problemen mit der Statik musste die Stadt Nürnberg die Container im vergangenen Jahr plötzlich schließen. Die Kinder müssen derzeit auf Klassenräume ausweichen. "Meine Tochter versteht es nicht. Da sind die Container, aber sie dürfen nicht rein. Spielsachen und Bastelsachen fehlen. Das ist frustrierend", sagt Miriam Sejkora.

Mit dem Bus zur nächsten Schule

Im nächsten Schuljahr spitzt sich die Situation zu, denn ein großer Jahrgang wird erwartet. Die Grundschüler im offenen Ganztag sollen dann am Nachmittag ausgelagert werden. Per Bustransfer soll es in die mehrere Kilometer entfernte Bartholomäusschule gehen. "Es macht in meinen Augen überhaupt keinen Sinn, Kinder quer durch die Stadt zu fahren", sagt Danny Tauber, dessen Sohn im Herbst in die erste Klasse kommt. Auch Lea Baade, Mutter einer Tochter, die ebenfalls ABC-Schütze wird, meint: "Das ist nicht akzeptabel. Gerade in der ersten Klasse geht es um soziale Faktoren und um Sicherheit, seinen Weg und die neue Umgebung kennenzulernen."

Verzweifelte Eltern: Zahl der Betreuungsplätze ungewiss

Zudem ist noch nicht klar, wie viele Betreuungsplätze im kommenden Schuljahr überhaupt vergeben werden können. Eltern finden sich auf der Warteliste wieder. Die Ungewissheit ist groß: Ohne Betreuung müssten einige ihren Job aufgeben oder kürzertreten. "Wir erhalten viele verzweifelte E-Mails und Anrufe", sagt Christine Elsweiler, Vorsitzende des Elternbeirats der Hegelschule. Einen Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung für Erstklässler gibt es erst ab 2026.

Bustransfer über Jahre?

Der Elternbeirat kämpft für eine bessere Lösung vor Ort und hat eine Petition gestartet. Mehr als 500 Menschen haben bereits unterschrieben. Die Befürchtung des Beirats: Die Lösung mit dem Bustransfer könnte zum Dauerzustand werden. "Bei sechs Monaten könnten wir noch in den sauren Apfel beißen. Aber es könnte über mehrere Jahre gehen", so die Elternbeiratsvorsitzende Elsweiler. Die Stadt Nürnberg bestätigt: Der Ausbau der Hegelschule wird frühestens in zwei Jahren beginnen. Dennoch soll der Bustransfer nur eine kurzfristige Lösung sein, verspricht Schulreferentin Cornelia Trinkl (CSU). "Wir prüfen weitere Möglichkeiten", sagt die Schulreferentin.

Elternbeirat hat Alternativvorschlag

Der Elternbeirat sieht eine Alternative: Direkt gegenüber der Schule entstehen Gewerberäume, die frei wären. Der Immobilienentwickler sei nicht abgeneigt, den Schulkindern Platz einzuräumen. Die Eltern machen Druck: Die Stadt solle diese Alternative schnell prüfen, so die Forderung. Am Montag wollen sie die gesammelten Unterschriften überreichen.

Ganztagsbetreuung: Nürnberg ist im Vergleich noch gut aufgestellt

Bis 2026 der Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung für Erstklässler gilt, soll der Ausbau der Hegelschule abgeschlossen sein. Nürnberg will je nach Stadtviertel eine Betreuungsquote von 80 bis 100 Prozent erreichen. Schulreferentin Cornelia Trinkl sieht die Stadt dabei auf einem guten Weg. 2021 lag die Betreuungsquote in Nürnberg bei 75 Prozent. Im Vergleich: Bayern weist eine Quote von 57 Prozent auf, so die Schulreferentin. Dennoch sind die Herausforderungen auch in Nürnberg groß. Nicht nur die passenden Räume müssen gefunden werden, sondern auch qualifiziertes Personal, das die Grundschüler betreut.