Frustrierender Zeitmangel: Azubis in der Pflege geben auf

"Ich wollte immer einen sozialen Beruf haben, auf den man stolz sein hat können, wo man abends heimgehen kann und gesagt hat, ich hab‘ was geleistet. Aber das Gegenteil war der Fall, weil Du keine Zeit gehabt hast", das erzählt ein ehemaliger Pflegeschüler – wir nennen ihn Christian. Seine Stimme haben wir für unsere Berichte im Hörfunk verfremdet, weil er nicht erkannt werden will.

Pflegeschüler berichten von frustrierendem Alltag auf Station

Christian erklärt, dass er seine Ausbildung zur Pflegekraft abgebrochen hat, weil er aus Zeitmangel in der Praxis nicht umsetzen konnte, was er in der Schule gelernt hat.

Wer bloß im Bett liegt, braucht doch nicht gewaschen zu werden

Christian berichtet, wie er angehalten wurde, schneller zu arbeiten: "Da hat es dann geheißen, ja die Beine braucht man nicht unbedingt jeden Tag waschen, weil, der liegt ja bloß im Bett, was soll der dreckig werden. Und dann hat man halt die Beine nicht gewaschen." Christian konnte diese Art zu arbeiten nicht mit seinem Gewissen vereinbaren und hörte auf.

Als Pflegeschülerin jeden Tag ein schlechtes Gewissen

Ähnliches berichtet eine 19-Jährige: "Ich bin jeden Tag mit einem schlechten Gewissen nach Hause gegangen und musste darüber nachdenken, was ist, wenn meine Oma da liegt. Mich hat das halt einfach fertiggemacht."

Lehrerin beklagt Kluft zwischen jungen und älteren Pflegern

Eine Erklärung für den Frust der Pflegeschüler hat die Dillinger Pflegelehrerin Angelika Niklaser. Sie sagt, die ältere Generation mache mit 30 Jahren Berufserfahrung auch gute Pflege – habe aber nicht all die neuen Erkenntnisse, die jetzt in die Ausbildung der Pflegekräfte einflössen. Was sie in der Theorie lernten, könnten Sie deshalb in der Praxis oft nicht anwenden, das verunsichere sie, berichten Pflegeschüler aus mehreren Krankenhäusern in der Region.

Gewerkschaft Verdi fordert mehr Personal in der Pflege

Zuspruch bekommen die Pflegeschüler auch von Stefan Jagel von der Gewerkschaft Verdi. Er bestätigt die Angaben der Pflegeschüler und fordert mehr Personal. Jagel beklagt, die Arbeitsbelastung auf Station führe in der Pflege dazu, dass Auszubildende eher als Hilfskräfte eingesetzt würden.

Pflegeberufegesetz regelt Ausbildung ab dem nächsten Jahr neu

Im kommenden Jahr tritt das Pflegeberufegesetz vollständig in Kraft. Es regelt die Ausbildung in den Pflegeberufen neu und soll dafür sorgen, dass Auszubildende bei ihrer Arbeit mit den Patienten besser angeleitet werden.