Frust wegen Hochschulcampus: Sportvereine erwägen Bürgerbegehren

Nach dem Runden Tisch zum möglichen Neubau eines Hochschulcampus auf dem Gelände des Parkstadions in Kaufbeuren überlegen die dort beheimateten Sportvereine, ein Bürgerbegehren gegen den Verkauf des Stadions auf den Weg zu bringen. "Wir sind frustriert“, sagt Jürgen Felker, Vorsitzender des Kaufbeurer Leichtathletik Clubs (KLC). "Im Prinzip ist die Sache für den Stadtrat schon gelaufen."

Denn die Vorsitzenden aller Stadtratsfraktionen, außer der SPD, hätten klar zu erkennen gegeben, dass sie für einen Verkauf des Parkstadions zugunsten des Baus eines neuen Campus für die Kaufbeurer Finanzhochschule seien.

Sportvereine denken über ein Bürgerbegehren nach

Die Sportvereine, die mit dem Verkauf ihre Sportstätten verlieren würden, lehnen das Vorhaben vehement ab: "Aus sportlicher Sicht gibt es für uns keine Alternative", sagt der KLC-Vereinsvorsitzende Felker. "Das wird einen Rieseneinschnitt für das Sportleben in Kaufbeuren."

Deshalb prüfen die Sportvereine laut Felker nun, ob sie ein Bürgerbegehren gegen den Verkauf des Stadions an den Freistaat auf den Weg bringen können. "Ein solches Bürgerbegehren wäre für uns die einzige Chance, das Parkstadion zu halten", sagt Felker.

Stadt Kaufbeuren: geeignete Alternativen gibt es kaum

Der Kaufbeurer Oberbürgermeister Stefan Bosse (CSU) betonte in einer Stellungnahme nach dem nicht öffentlichen Treffen: Allen Stadträten und auch ihm sei klar, dass der geplante Stadionverkauf für die Sportvereine eine starke Belastung darstelle. Die Stadt suche weiter mit Hochdruck nach Alternativen. Mangels geeigneter anderer Flächen konzentriere sich der Prozess aktuell aber auf das Parkstadion.

Im Vorfeld des Runden Tisches hatte OB Bosse schon mehrfach betont, dass auch nach zweijähriger Suche kein anderes geeignetes Grundstück gefunden worden sei, das in absehbarer Zeit auch für den Hochschul-Neubau zur Verfügung stünde. Er hoffe, beim nächsten Treffen eine andere Lösung präsentieren zu können. Sollte aber tatsächlich, als letzte Lösung, das Parkstadion dem Freistaat Bayern angeboten werden, müsse sofort mit einer Alternativplanung für den Sport begonnen werden, sagt Bosse.

Freistaat will Hochschulcampus für 100 Millionen Euro bauen

Bisher ist die Kaufbeurer Finanzhochschule zur Miete in der früheren Neurologie am Kaiserweiher untergebracht. Die Unterkünfte für die Studierenden liegen über das Stadtgebiet verstreut, eine eigene Mensa oder Turnhalle gibt es nicht. Der Freistaat will deshalb für geschätzt 100 Millionen Euro einen neuen, zentralen Hochschulcampus für 300 Studierende bauen, mit Verwaltung, Lehrsälen, Mensa, Unterkünften und einer Sporthalle. Die Stadt sieht darin die Chance, den Bestand der Finanzhochschule in Kaufbeuren dauerhaft zu sichern.