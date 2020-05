Frust und Lust beim Corona-Shoppen – ein Selbstversuch

Lange Schlangen vor den Geschäften in der Münchner Fußgängerzone. Überall Hinweisschilder zum Abstand halten und Maske tragen. Für mich ist es echt ungewohnt nach so langer Zeit wieder durch die Stadt zu bummeln. Es ist 11.00 Uhr! Meine erste Station heute: ein Kaufhaus am Rathaus.

Shoppen hat jetzt Spielregeln

Maske auf, am besten mit Karte zahlen, und Nies-Etikette beachten. Die Spielregeln sind überall gleich. Abstand halten soll ich natürlich auch - kein Problem. In dem riesigen Kaufhaus ist nichts los. Ich schlendere fast allein durch die Gänge und das, obwohl laut Quadratmeter-Regel bis zu 650 Leute rein dürften. Eigentlich habe ich mir in der Quarantäne-Zeit vorgenommen, weniger zu kaufen. Ich habe genug und shoppen hat mir in der letzten Zeit nicht gefehlt.

Bunte Ablenkung gegen den Corona-Blues

Ich entdecke im Augenwinkel einen rot-rosa Leo-Schal an der Wand hängen und so langsam merke ich, dass es mir doch wieder ein bisschen Spaß macht, einzukaufen. Kein Gedränge und überall knallbunte Frühlingsmode. Pinke Pullis, hellblaue Hosen und regenbogenfarbene T-Shirts machen mir gute Laune.

Wie geht es den anderen Kundinnen?

Die Meinungen fallen unterschiedlich aus. "Man passt auf, das ist klar. Aber groß Gedanken mache ich mir nicht." Ein richtiger Shopping-Drang ist bei keinem der Befragten zu spüren. "Ich nehme das jetzt so auf und schaue und denke mir, das ist schön, aber das brauchst du alles nicht. Ich freue mich, es anzuschauen."

Mit Stil durch die Krise

Neben bunten Strandtaschen, die man dieses Jahr eher nicht brauchen wird, entdecke ich Gesichtsmasken in verschiedenen Farben und mit lustigen Mustern. Passend zu jeder Klamotte. Die Maske als Modeaccessoire - da haben die Läden auch was davon.

Etwas weiter hinten im Laden sehe ich etwas, das mich irritiert. Mit Folie abgedeckte Lippenstifte, Lidschatten und Parfums. Aber ganz ehrlich: Kosmetik ausprobieren, fände ich im Moment wirklich nicht sehr angenehm.

Klamotten-Anprobe: Was früher normal war, regt jetzt zum Nachdenken an

Ich stöbere weiter durch die leeren Gänge. Ein langer roter Faltenrock, dazu ein T-Shirt mit kleinen roten Herzen. Genau mein Ding, das probiere ich mal an. Wer das vorher auch probiert hat, darüber mache ich mir keine Gedanken. Ich nehme es ja nicht in den Mund. Die Maske lass ich einfach an, das klappt auch beim T-Shirt überziehen gut. Meine eigene weiße Gesichtsmaske mit roten Punkten passt sogar "zufällig" gut dazu. Ich bin happy. Für mich als Kundin ist es bis jetzt irgendwie fast wie immer. Auch die Mitarbeiterinnen tragen Masken. Ist für sie auch alles normal?

"Würde ich nicht sagen, man merkt auch, dass viele keine Beratung mehr wollen und eher auf Abstand gehen und selber herumschauen. Und: Manche fühlen sich schneller angegriffen, wenn man denen zu nah kommt." Verkäuferin Jolina Bräuer

Abstand? Von wegen!

Zurück in der Fußgängerzone. Ich achte sehr darauf, dass mir niemand zu nahe kommt. Das ist gar nicht so einfach. Ich muss oft stehen bleiben oder ausweichen. Mich zieht es jetzt dahin, wo es ruhiger ist. 14:00 Uhr!

Mein nächster Stopp deshalb: ein kleinerer Laden in einem anderen Stadtviertel mit Mode, Büchern und schönen Dingen. Beim Reingehen desinfiziere ich mir erst mal gründlich die Hände. Das kann ich in fast jedem Geschäft machen und nach drei Stunden Shopping, fühlt sich das gut an. Hier ist auch nicht viel los. Der Laden ist sehr klein und eng. Wenn mehr los ist, ist es mit dem Abstand bestimmt schwieriger. Ob hier jetzt immer so wenige Leute sind, frage ich Store-Leiterin Annika Jackus.

"Freitag und Samstag war schon viel los. Da war auch eine Schlange vor der Tür. Wir dürfen ja nicht so viele Leute reinlassen. Hier in dem Laden sind es acht, in dem nebenan sind es vier Leute, die rein dürfen. Dann warten die Leute aber auch ganz geduldig vor der Tür." Annika Jackus, Store-Leiterin

Fürs Bummeln anstehen

Zurück in die Fußgängerzone. Es ist jetzt 15:00 Uhr! Vor manchen Läden gibt es inzwischen riesige Schlangen. Vor einem Laden mit junger Mode ist sie mindestens 50 Meter lang. Eine junge Frau, die ganz vorne steht, sagt mir, dass man so in 15 Minuten drin sei. Richtung Stachus wird es noch krasser. Vor einem Kaufhaus bildet sich eine über 100 Meter lange Schlange, die gefühlt sekündlich länger wird. Irre!

Mein Shopping-Fazit

Wenn in den Läden nicht viel los ist und ich mich frei bewegen kann, hat es mir Spaß gemacht. Nachmittags wird es in der Fußgängerzone aber voll und die Leute achten weniger auf Abstand. Und: Für das Shoppen und Bummeln anstehen? Das würde ich nicht machen!