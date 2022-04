Frust, Trauer, Vorfreude: Klimacamp Nürnberg wird abgebaut

Vor dem Klimacamp in Nürnberg hat sich nochmals eine größere Menschenmenge versammelt. Es ist die letzte Kundgebung, dann beginnen die Umweltaktivisten damit, das Camp abzubauen. "Ich war seit dem ersten Tag hier dabei. Das ist emotional schon schwierig", sagt Markus Feuerlein. Auch für den Aktivisten Matteo, ist es kein einfacher Abschied. Im Winter war er fast jeden Tag hier. "Das ist schon überwältigend", sagt er.

Neue Protestformen und Aktionen in Planung

Eigentlich wollten die Aktivisten so lange ausharren, bis ihre Forderungen vom Nürnberger Stadtrat erfüllt werden. Dies ist nicht geschehen, dennoch wird die Dauermahnwache für das Klima beendet. Die Politik habe sich an das Klimacamp gewöhnt, wie sie sich auch an die Klimakrise gewöhnt habe, so die Aktivisten. Mit neuen Kampagnen wollen sie nun weiter für den Klimaschutz kämpfen. "Die Energie ist noch immer da", sagt Matteo, der sich auf die neuen Kampagnen freut.

Klimaschützer ziehen gemischte Bilanz

Zuletzt war eine zentrale Forderung der Klimacamper, die Einführung eines 365-Euro-Tickets für den Nahverkehr, im Stadtrat gescheitert. Der Frust war groß: "Einige Aktivisten hatten ein bisschen der Mut verlassen, weil sie gesehen haben, wie zäh die Politik auf die Sachen reagiert, die man fordert, obwohl immer wieder Verständnis geäußert wird", sagt Feuerlein. Auch wenn sich ihre zentralen Forderungen nicht erfüllt haben, sei das Klimacamp dennoch ein Erfolg gewesen. "Jeden Tag sind hier Hunderte Passanten vorbeigekommen und wurden mit uns konfrontiert", so der Umweltaktivist weiter. Auch weitere Mitstreiter für den Klimaschutz konnten gewonnen werden.

24/7: Dauerprotest in Sichtweite des Rathauses

Im September 2020 hatten die Aktivisten das Klimacamp auf dem Sebalder Platz unweit des Nürnberger Rathaus errichtet und die Stadt zum Handeln aufgefordert. Das Camp war seitdem rund um die Uhr besetzt. Auch das habe viele Kapazitäten gebunden, die nun in weitere Protestaktionen fließen sollen. Die Aktivisten fordern unter anderem ein 365-Euro-Ticket, den Ausbaustopp des Frankenschnellwegs, eine Autofreie Innenstadt und ein durchgehendes Radwegenetz.