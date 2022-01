Frust statt Boom: SPD kritisiert bayerische Wohnungspolitik

Der Frust der wohnungspolitischen Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Natascha Kohnen hat einen Namen: Kerstin Schreyer (CSU), bayerische Ministerin für Wohnen, Bau und Verkehr. Bei der Klausur der Landtags-SPD sagte Kohnen, Schreyer lenke die Wohnungs- und Boden-Politik in Bayern nicht, sondern sie lasse sie vielmehr geschehen und "verhindere" sie sogar noch.

Kohnen hat zahlreiche Beispiele dabei, die die Fraktion bei ihrer Klausurtagung in einen "Aktionsplan bezahlbares Wohnen" gegossen hat. Ein Punkt: das Baulandmobilisierungsgesetz, das der Bund im vergangenen Frühjahr beschlossen hat, das in Bayern aber bislang nicht vollständig umgesetzt worden ist.

Baulandmobilisierungsgesetz: in Bayern nicht voll umgesetzt

Aus Sicht der SPD sind in dem Bundesgesetz zahlreiche Stellschrauben verankert, an denen Kommunen mit angespanntem Wohnungsmarkt drehen könnten, um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen oder zu bewahren. Enthalten ist darin beispielsweise das sogenannte "Umwandlungsverbot", also die Möglichkeit einzugreifen, wenn Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt werden sollen, beziehungsweise das ab einer bestimmten Größe eines Mehrfamilienhauses ganz zu verbieten.

Für die Landtags-SPD ist das ein Instrument, um Mieter vor Kündigungen oder Mieterhöhungen zu schützen. Um mehr Wohnraum zu schaffen warb die Landtags-SPD zudem für das im Baulandmobilisierungsgesetz enthaltene Bau-Gebot für unbebaute Grundstücke, das in bestimmten Kommunen Grundstücksspekulationen entgegenwirken und neuen Wohnraum schaffen soll. Durch das bisherige Nicht-Umsetzen solcher vom Bund beschlossenen Maßnahmen in Bayern, würden die Städte und Gemeinden zum "Zuschauen verdonnert", sie seien "ohnmächtig", kritisiert Kohnen.

Bauministerium: Zunächst Aspekte abwägen

Das Bayerische Bauministerium verweist darauf, dass der Ministerrat nun kurz vor Weihnachten beschlossen habe, eine Verordnung für einen Teil des Gesetzes zu erarbeiten. Wann diese vom Bauministerium erlassen werden soll, ist derzeit allerdings nicht bekannt. Unklar ist zudem, ob das Ministerium auch eine Verordnung für das Umwandlungsverbot erlassen will.

Auf Anfrage von BR24 schreibt das Ministerium: "Aufgrund der Tragweite einer derartigen Rechtsverordnung und der damit verbundenen weitreichenden Folgen bedarf es dieser umfassenden Prüfung sowie einer sorgsamen Abwägung einer Vielzahl von Aspekten." Nach Ansicht der SPD dauert diese Prüfung zu lang. Sie wittert eine "Verschleppungstaktik".

OB Reiter wirbt für Vorkaufsrecht der Kommunen

Eine weitere Baustelle sieht die Landtags-SPD beim derzeit ausgesetzten Vorkaufsrecht für die Kommunen. Das Bundesverwaltungsgericht hatte diese Möglichkeit für Städte und Gemeinden mit angespanntem Wohnungsmarkt im vergangenen Herbst gekippt, das SPD-geführte Bundesbauministerium arbeitet nun an einer neuen juristisch nicht mehr angreifbaren rechtlichen Grundlage. Zudem bereiten mehrere SPD-geführte Länder offenbar eine entsprechende Bundesratsinitiative vor.

Bayerns Bauministerin hatte sich zuletzt ablehnend gezeigt. Das kritisierte auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), der bei seinem Besuch der Klausurtagung gestern am späten Nachmittag erklärte, er könne deshalb "die Wohnungspolitik Bayerns respektive der Frau Schreyer überhaupt nicht nachvollziehen". Die CSU-Fraktion in seinem Stadtrat, so Reiter, sei da schon weiter als die Staatsregierung, diese habe das Vorkaufsrecht einst nämlich mit angewendet.

Reiter sprach sich dringend für eine neue gesetzliche Grundlage für das Vorkaufsrecht von Kommunen aus, um "Mieterinnen und Mieter vor Luxussanierungen und vor Vertreibung zu schützen". Das Konzept habe sich bewährt, seine Stadt habe innerhalb von zehn Jahren 1.224 Wohnungen gekauft und damit aktiven Mieterschutz betrieben.

FDP und Mieterbund: Bauministerin ohne Ideen

Die SPD steht derweil nicht allein da mit ihrer Kritik an der bayerischen Bauministerin, Kerstin Schreyer. Auch die FDP und der Deutsche Mieterbund (DMB), erklärten, sie würden sich eine aktivere Wohnungspolitik in Bayern wünschen.

Während Monika Schmid-Balzert vom Landesverband Bayern des DMB findet, die Ministerin versuche "lediglich für Investoren ein gutes Klima zu schaffen" und bezweifelt, "ob da Mieter und Mietpreise im Blick sind", erklärt der FDP-Politiker und Bauausschussvorsitzende im Landtag, Sebastian Körber, die Bauministerin denke weder "ans Thema Wohneigentum", noch unternehme sie etwas gegen die stetig steigenden Bau- und Immobilienpreise im Freistaat. Es fehle an "Initiativen und Ideen" so der FDP-Politiker.

Ministerin setzt auf "bauen, bauen, bauen"

Die Ministerin wiederholte in einer schriftlichen Stellungnahme ihren Wahlspruch "Der beste Schutz vor Wohnungsnot und Verdrängung ist bauen, bauen, bauen". Hier zeige der Trend eindeutig nach oben. Die Zahl der erteilten Baugenehmigungen und abgeschlossenen Genehmigungsfreistellungsverfahren sei um gut vier Prozent gestiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, so Schreyer.