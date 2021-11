Frust in der Pflege: Warnstreik an Regensburger Uniklinik

Kritik an Verhandlungen

Klatschen alleine sei zu wenig, um die Leute im Beruf zu halten, sagt auch Anna Baumann, ebenfalls Intensivpflegerin. "Es war nett, dass sie alle für uns geklatscht und uns den Anschein gegeben haben, dass unser Job recht wichtig ist." Baumann ist wütend, wenn man bei den Verhandlungen so tue, als ob die Pandemie eine einmalige Sache gewesen sei. "Also ich kann mich seit Beginn der Pandemie vielleicht an zwei Wochen erinnern, an denen wir keinen Corona-Patienten auf Station hatten." Jetzt seien die Pflegekräfte am Limit, so die Intensivpflegerin.

Gewerkschaft fordert deutlich mehr Geld

Um den Job attraktiver zu machen, fordert Verdi fünf Prozent mehr Gehalt. "Es reicht auch nicht, Boni zu verteilen", sagt Kerstin Wagner von Verdi. Die Gewerkschaft will bis zu 300 Euro im Monat mehr auf der Gehaltstabelle, um Arbeitsplätze attraktiver zu machen und dafür zu sorgen, dass Personal bleibt. Bisher konnten sich die Tarifparteien aber nicht einigen. Die Gewerkschaft beobachtet bei den Verantwortlichen in der der Politik derzeit eine Erwartungshaltung, dass die Pflegenden wieder bis ans Limit arbeiten sollen, gleichzeitig aber für die letzten eineinhalb Jahre der Pandemie nichts angeboten bekommen. "Und das erzeugt sehr viel Frust und darum stehen wir hier."

Warnstreik bis Mittwochfrüh

Der Warnstreik an der Uniklinik Regensburg soll noch bis Mittwochfrüh 6 Uhr andauern. Bis dahin soll ein Notbetrieb gewährleistet sein. Viele ambulante Termine wurden schon im Vorfeld verschoben.