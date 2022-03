Frust bei Helfern: Angekündigte Flüchtlinge kommen nicht

Alles war parat

Das bayerische Innenministerium hat deshalb einen eigenen Koordinierungsstab eingerichtet, um Informationen zwischen den Zielorten, in denen kein Bus ankam, und dem Bundesamt für Güterverkehr, das die Busse einteile, auszutauschen. Ziel sei es, so früh wie möglich in Erfahrung zu bringen, ob die Busse noch kämen oder ob die Helfer wieder nach Hause gehen könnten.

In Gundelfingen haben sie am Freitag mehrere Stunden in der Kreissporthalle auf die angekündigten Flüchtlinge gewartet. Auch Verpflegung und medizinische Versorgung wären bereitgestanden, heißt es aus dem Landratsamt. Bis zur Nachricht am späten Samstagnachmittag, dass kein Bus mehr zu erwarten sei, habe ein Security-Team vor Ort gewartet, um zu melden, falls doch noch Flüchtlinge ankämen.

Das Innenministerium in München teilt weiterhin mit, dass sich der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) bei Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) für ein übergeordnetes und faires Verteilverfahren einsetzen will.