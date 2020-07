Frühwarnsystem: Schon wieder Blaualgen im Mandichosee

Zum ersten Mal in diesem Sommer sind am Mandichosee im Landkreis Aichach-Friedberg Blaualgen gesichtet worden. Das Landratsamt in Aichach spricht von "deutlichen Schlieren und Blaualgenbildungen am Ufer". Ob es sich um die Algenart Tychonema oder um eine heimische Art handele, sei noch unklar. Das Gesundheitsamt gehe der Sache nach.

Noch keine massenhafte Vermehrung der Blaualgen

Für Schwimmer und Wassersportler bestehe aktuell keine Gefahr. Sowohl Tychonema als auch die heimische Blaualge würden für den Menschen erst bei massenhafter Vermehrung zum Gesundheitsproblem. Im Mandichosee war schon im vergangenen Sommer die eher seltene Blaualgen-Gattung Tychonema festgestellt worden. Sie kann laut Mitteilung für Hunde und Kleinkinder gefährlich sein. Seitdem stehen große Informationstafeln am See.

Blaualgen-Frühwarnsystem der Behörden

Das Ende April eingeführte Blaualgen-Frühwarnsystem am Mandicho-See bei Merching im Landkreis Aichach-Friedberg laufe reibungslos im vorgesehen Turnus, so das Landratsamt Aichach-Friedberg.

Bei Begehungen durch die Behörden fiel stets eine sehr rege Nutzung des Sees durch Badegäste und Wassersportler auf. Die Akzeptanz des Sees bei den Besuchern ist demnach gut. Die Wasserwacht berichtete, dass die Badegäste vor Ort bislang kaum wegen Blaualgen nachfragen würden.

Ein größer Blaualgen-Befall auch in diesem Sommer?

Dennoch rechnen die Behörden damit, dass es auch in diesem Sommer wieder zu einem größeren Befall mit den giftigen Blaualgen im Mandichosee kommen kann. Im Sommer 2019 begannen die Tychonema-Funde Anfang August. Das Gift der Blaualgen kann in großen Konzentrationen zu Nervenausfällen, Krämpfen und schließlich zum Atemstillstand führen. Vor allem Kleinkinder und Hunde sind nach Angaben des Landratsamtes gefährdet.