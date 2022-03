Frühwarnstufe ausgerufen: Noch fließt das Gas aus Russland

Die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas, den Bundeswirtschaftsminister Habeck ausgerufen hat, hat aktuell keine Auswirkungen auf die Gaseinspeisungen in der Gasverdichterstation in Waidhaus. "Bei uns sind die Lastflüsse derzeit wie immer: aktuell fließt alles ganz normal weiter, wie früher auch", so Andreas Lehmann Pressesprecher der OGE auf BR-Anfrage.

Keine Veränderungen bei Gaslieferungen spürbar

Derzeit kämen in Waidhaus 600.000 Kilowattstunden Gas pro Tag an, ein Einbruch oder eine Veränderung der Gaslieferungen seien aktuell nicht spürbar, so Lehmann weiter. Aus Waidhaus wird das Gas über Megaleitungen zum Teil auch nach Frankreich weitertransportiert. Aktuell gehörten 51 Prozent des ankommenden Gases der Bundesrepublik und 49 Prozent des Gases fließe in andere Länder, vor allem Frankreich, so der OGE Pressesprecher weiter. Der Gasfluss sei online auch transparent einsehbar.

Gas-Engpass bleibt auch in Regensburg aus

Auch der Regensburger Energieversorger Rewag teilte auf BR-Anfrage mit, dass die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas derzeit keine Auswirkungen für Rewag-Kunden habe. Laut Rewag-Sprecher Martin Gottschalk gebe es derzeit keinen Hinweis auf einen Versorgungsengpass. Gas werde geliefert, die Speicherstände seien in Ordnung. Aus der aktuellen Situation gebe es deshalb keine Veranlassung, die Verbraucher zu kontaktieren. Die Hoffnung sei jetzt, dass es bei Stufe Eins von Drei des Warnsystems bleibe, bei der die Krisenberatung noch auf Bundesebene stattfindet.

Branchenverband begrüßt Ausrufung der Frühwarnstufe

Der Branchenverband der Fernnetzbetreiber (FNB) in Waidhaus begrüßt derweil die Ausrufung der Frühwarnstaufe: "Die Ausrufung der Frühwarnstufe soll dabei helfen, Notfallprozesse frühzeitig zu etablieren und im Vorfeld zu testen, um im Krisenfall schnell, koordiniert und zielgerichtet zu reagieren", heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme. Der FNB weist zudem darauf hin, dass im Krisenfall eine abgestimmte europäische Vorgehensweise notwendig sei.

Russisches Gas: über die Ukraine nach Bayern

In Waidhaus im Landkreis Neustadt an der Waldnaab betreibt die Open Grid Europe GmbH eine große Erdgas-Verdichterstation. Dort wird Erdgas, das durch den langen Transportweg von Russland nach Deutschland an Druck verliert, für den Weitertransport erneut verdichtet. Das Gas aus Russland wird unter anderem über die Ukraine nach Bayern geleitet.

Die Open Grid Europe GmbH (OGE) mit Sitz in Essen ist Netzbetreiber für Erdgas. Open Grid Europe betreibt in Deutschland das größte Ferngasnetz mit einer Länge von rund 12.000 km, unter anderem über seine Beteiligungen an Pipelines anderer Netzbetreiber. Sie stellt ausschließlich die Transportmöglichkeiten für Gas zur Verfügung.