Frühstücks-Helfer für Schulkinder dringend gesucht

Resi Wirth und Amel Talabani stehen um sieben Uhr morgens in der Küche der Birkenwald-Grundschule in Nürnberg. Sie toasten Vollkornbrot, schneiden Gurken und Äpfel, portionieren Müsli, holen Joghurt aus dem Kühlschrank und richten Käse- und Salami-Scheiben auf Tellern an. Das alles kommt aufs Buffet am Eingang des Aufenthaltsraums der Schule. Ein gesundes Frühstück sei wichtig, da sind sich die beiden ehrenamtlichen Helferinnen des Vereins "Brotzeit" einig. Um das jedem Kind an der Schule zu bieten, stehen sie gern ein paar Mal in der Woche morgens früh auf.

Bessere Konzentration mit vollem Bauch

Um halb acht kommen die Kinder ans Buffet und bedienen sich. Gut 300 Schülerinnen und Schüler hat die Grundschule im Nürnberger Stadtteil Röthenbach bei Schweinau. Und egal aus welchem Grund, alle dürfen das Frühstücks-Angebot annehmen. Die neunjährige Mia zum Beispiel kommt gern, weil sie zu Hause morgens allein ist, da ihre Mutter arbeitet. Anisia, ebenfalls neun, sagt, dass sie sich mit einem Frühstück im Bauch besser konzentrieren kann. Und Petronella mit ihren zehn Jahren mag einfach die Gesellschaft ihrer Freundinnen.

Für die stellvertretende Schulleiterin Ulrike Krieglstein ist ein leerer Bauch kein guter Start in den Schulalltag: "Wir merken das auch im Unterricht selbst. Wenn die Kinder kein Frühstück hatten, sind sie weniger aktiv, sind etwas schlapper, sitzen an ihrem Platz und melden sich nicht so oft. Deshalb sind wir froh, dass wir dieses Angebot haben."

Ehrenamtliche dringend gesucht

Rund 30 Schulen versorgt "Brotzeit" in Mittelfranken mit einem kostenlosen Frühstück, und das jeden Tag. Die Lebensmittel spendet ein großer Discounter. Manuela Ehrenfort koordiniert das hiesige Projekt, an dem gern mehr Schulen teilnehmen würden. Doch es fehlt an Ehrenamtlichen. "Wir brauchen ganz, ganz dringend neue Frühstückhelfer. In der Michael-Ende-Schule zum Beispiel mussten wir unser Angebot sogar vor einem Jahr einstellen, weil uns die Freiwilligen fehlen", so Ehrenfort.

Für Resi Wirth und Amel Talabani ist auch der Austausch mit den Kindern wichtig. Sie haben schon in der Früh ein offenes Ohr für die Kleinen. Und so schaffen die Frühstücks-Helferinnen nicht nur eine gute Grundlage für den Unterricht heute, sondern sorgen für einen guten Start in eine ganze Schulkarriere.