Frühlingswetter im Februar: Biergärten in Oberbayern öffnen

Das sind doch mal tolle Wetteraussichten fürs Wochenende: viel Sonnenschein und sehr mild – Temperaturen bis zu 14 Grad tagsüber! Biergarten-Freunde können sich in und um München mancherorts zu einer gemütlichen Brotzeit im Freien treffen. "Biergarten-Betreiber sind sehr flexibel", sagt ein Sprecher des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes. Sobald die Sonne scheint und ausreichend Gäste kommen, sind nach seinen Worten die Wirte bereit, die Tore zu öffnen.

Hirschgarten-Biergarten macht am Sonntag auf

Die Münchner und Besucher der Stadt können unter anderem im wohl größten Biergarten Bayerns ihr kühles Bier genießen. Im Königlichen Hirschgarten mit seinen 8.000 Plätzen wird am Sonntag Helles, Radler und Spezi ausgeschenkt und Essen ausgegeben, so die Ankündigung der Betreiber.

Chinesischer Turm: Noch nicht die Auswahl wie im Sommer

Der Biergarten am Chinesischen Turm im Englischen Garten in München wird am Samstag und Sonntag rund 7.000 Sitzplätze anbieten. An der Theke werde es aber ein geringeres Angebot an bayerischen Schmankerln geben als im Hochsommer, sagt eine Sprecherin des Betreibers.

Kloster Andechs: Öffnung je "nach Sonneneinstrahlung"

Das Bräustüberl von Kloster Andechs im Landkreis Starnberg will je "nach Sonneneinstrahlung" entscheiden, wie ein Sprecher ankündigt. Bereits am Mittwoch sind erste Biertische auf der Terrasse aufgestellt worden. Dort ist Platz für 1.000 Menschen.

Aying: "Einkehrschwung" im schneefreien Teil des Biergartens

Auch im Biergarten des Bräustüberls in Aying im Landkreis München stehen schon einige Tische. Den kompletten Biergarten kann der Betreiber noch nicht öffnen, weil teilweise noch Schnee liegt. Das ist dann wohl der etwas andere Einkehrschwung ...