Frühlingshaftes Wetter in Bayern: 20 Grad in Aussicht

Pünktlich zum kalendarischen Frühlingsanfang am Donnerstag liegt auch Frühling in der Luft. Denn nach einigen kalten Tagen wird es im Lauf des Tages mild im Freistaat, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. An den Alpen kommt leichter Föhn auf.

Saharastaub könnte Himmel trüben

Dabei steigen die Temperaturen am Donnerstag bereits bis nahe an die 20-Grad-Marke. Am Freitag wird es vor allem in tieferen Lagen Frankens um die 20 Grad warm; am wärmsten mit bis zu 22 Grad kann es in der Untermain-Region werden. Einziger Unsicherheitsfaktor ist der Saharastaub, der sich am Freitag ebenfalls auf den Weg nach Bayern macht und möglicherweise die sonnigen Aussichten trübt oder durch hohe Wolkenfelder sogar zunichte macht. Falls der Saharastaub die Sonneneinstrahlung stark trübt, werden wir auch die 20 Grad nicht erreicht.

Milde Temperaturen im März nicht ungewöhnlich

Für diese Jahreszeit sind Temperaturen von mehr als 20 Grad in Bayern nicht ungewöhnlich, es kommt auf die Großwetterlage an. Im Süden Europas ist es zumeist schon recht warm; mit einer südlichen Strömung gelangt die Luft zu uns, die dann Temperaturen um 20 Grad und mehr bei uns in Bayern ermöglicht. So liegt zum Beispiel in München der Temperaturrekord für März bei 24,0 Grad und im unterfränkischen Kitzingen bei 25,6 Grad. Gleiches gilt auch anderesherum: Im Norden Europas ist es durch den langen Winter noch kalt. Gibt es aufgrund der Wetterlage eine nördliche Strömung, schaut nochmals der Spätwinter vorbei, wie in der vergangenen Woche.

Schattenseiten: Erlenpollen und teils hohe Waldbrandgefahr

Die Vegetation treibt durch die milden Temperaturen aus und es wird langsam grün im Freistaat. Allerdings sorgen die milden Temperaturen auch für einen verstärkten Pollenflug. Zwar ist die Belastung durch Haselpollen weitestgehend beendet, aber die Erlenpollen sind in mäßiger Konzentration unterwegs und weitere Pollen werden bei den milden Temperaturen folgen.

Allerdings leidet die Vegetation auch unter Wassermangel. In den ersten zwei Dritteln des Monats sind mit rund 11 Litern pro Quadratmeter erst knapp 18 Prozent des langjährigen Monatsmittels an Regen in Bayern gefallen. Die Natur benötigt dringend Regenfälle für ihr weiteres Austreiben. Regen wäre auch im Hinblick auf die derzeit vielerorts mittlere (Stufe 3 von maximal 5), an den Alpen örtlich hohe (Stufe 4) Waldbrandgefahr vonnöten.

Am Wochenende unbeständiger

Zum Wochenende wird das Wetter unbeständiger. Am Samstag ziehen von Südwesten Wolken auf, örtlich regnet es auch ab und zu. Ansonsten soll es sonnig werden bei Temperaturen bis zu 20 Grad. In den Föhntälern der Alpen werden starke Böen erwartet.