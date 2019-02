19.02.2019, 12:12 Uhr

Frühlingshaft warm – "Mittags in Schwaben" sucht Ihre Fotos

Leicht bewölkt bis sonnig und frühlingshaft warm. So zeigt sich Schwaben heute an einem späten Wintertag. Bayern 1 "Mittags in Schwaben" sucht Ihre schönsten Frühlingsfotos.