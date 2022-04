Frühlingsgefühle: Wie Singvögel zur Partnerwahl trällern

Gesang ist Männersache. Zumindest bei den Vögeln. Es gibt zwar auch Vogelarten, bei denen die Weibchen singen, aber die sind eher die Ausnahme. Aus gutem Grund: Die Männchen wollen mit ihrem Geträller zur Paarungszeit Weibchen anlocken. Dafür müssen sie sich aber schon einiges einfallen lassen, bei manchen Arten weit mehr als 'nur' ein Lied.

Strophenreichtum, fremde Dialekte, gute Gene

"Sumpfrohrsänger oder Gelbspötter, die in Afrika überwintern, bringen zum Beispiel eine afrikanische Stimme mit hoch. Das ist attraktiv für ein Weibchen, wenn es merkt, das Männchen hat nicht nur zehn, sondern vielleicht sogar 15 Strophen drauf und 15 ist eben besser als 10", erklärt Markus Schmidberger, Vogelexperte beim Landesbund für Vogelschutz. Bei vielen Vogelarten gibt es sogar Gesangsdialekte, sagt der Vogelexperte Peter Zach. Markus Schmidberger ergänzt, dass das Weibchen dann eher den Vogel mit dem fremden Dialekt bevorzugt.

Bei all dem geht es darum, dem Weibchen klar zu machen: Welches Männchen ist am vitalsten, hat die meiste Energie und hat das auch dadurch bewiesen, dass es in der Natur schon länger überlebt hat. Das signalisiert gute Gene und die erwartet das Weibchen vom künftigen Vater ihrer Jungen.

Kohlmeisen-Weibchen lieben Baritongesang

Vogelweibchen erkennen am Gesang auch das Alter eines Vogelmännchens und bevorzugen dann oft eher das ältere Männchen. Den "Jugendwahn" gibt es also nicht in der Vogelwelt. Ein gewisses Alter signalisiert: Ich habe so gute Gene, dass ich schon einige Zeit gegen Fressfeinde und andere Gefahren überlebt habe.

"Kohlmeisen-Weibchen zum Beispiel werden absolut flattrig, wenn sie ein Männchen hören, das tief im Baritonbereich singt", Markus Schmidberger, Vogelexperte