Frühlingsgefühle: Outdoor-Dating-Plätze in und um Regensburg

Die Temperaturen steigen und mit ihnen die Frühlingsgefühle. In Zeiten von Corona ist es allerdings alles andere als leicht, jemanden kennenzulernen. Daher hoffen viele auf ein Match auf Tinder, Bumble und Co. Doch hat es online gefunkt, stehen viele schon vor dem nächsten Problem: Wohin für das erste Date? Cafés und Restaurants haben nach wie vor geschlossen, die klassische Spazierrunde um den Block ödet an, für eine Einladung in die eigene Wohnung ist es noch zu früh. Dabei gibt es in und um Regensburg zahlreiche Orte, die sich für ein erstes frühlingshaftes Outdoor-Date anbieten – und dabei sogar noch richtig romantisch sein können.

Infektionsschutz "nach Augenmaß"

Doch Romantik ist in Corona-Zeiten leider nicht das einzige Kriterium, das einen Ort Dating-konform macht. Eine Sprecherin der Stadt Regensburg weist darauf hin, dass Polizei und Ordnungsamt derzeit zwar dulden würden, wenn sich Menschen zum Sonnetanken oder Ausruhen auf Bänken oder in Parks niederließen. Die Beamten gehen dabei laut der Sprecherin aber "nach Augenmaß" vor.

Orte für ungestörte Stunden

Wird es also zu eng oder deuten sich Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz an, schreiten die Beamten ein. Aus diesem Grund werden im Folgenden Orte und Plätze vorgestellt, die entweder von Haus aus genügend Platz bieten oder abgeschiedener gelegen sind. Und glücklicherweise gehen Ungestörtheit und Abstandsregeln oftmals sogar Hand in Hand. In jedem Fall gelten aber die Abstands- und Hygieneregeln. Auf Speed-Dating, bemerkt die Sprecherin der Stadt Regensburg, sollte wegen der vielen und wechselnden Kontakte im Allgemeinen verzichtet werden, auch wenn es par Definition regelkonform ist.