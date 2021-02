Frühlingsgefühle im Winter: Bayern genießen die Sonne

Die einen sitzen am See in der Sonne, andere paddeln durch die restlichen Eisschollen. Ein Hauch von Frühling erwärmte am Sonntag die Corona-geplagten Seelen der Menschen im Freistaat.

Viel los im Oberland - aber wohl kein Chaos

In den Wandergebieten und Ausflugszielen an den oberbayerischen Alpen herrschte laut Polizei reger Ausflugsverkehr. Der Parkplatz am Eibsee war am späten Mittag voll, auf dem zugefrorenen See tummelten sich zahlreiche Menschen. Ansonsten seien die Wanderparkplätze in der Region gut belegt, wie es hieß.

Die Polizeiinspektionen Bad Tölz, Miesbach, Traunstein und Berchtesgaden meldeten zahlreiche Ausflügler, aber keine besonderen Vorkommnisse. Es herrsche reger Betrieb, wie an einem normalen sonnigen Sonntag im Februar, so eine Sprecherin.

Keine "Ausflügler-Ballung" in Schwaben

Das frühlingshafte Wetter lockte am Sonntag auch in Schwaben und dem Allgäu viele Ausflügler nach draußen. Die Parkplätze rund um Seen, Berge und andere beliebte Ausflugsziele waren gut besucht, auf den Straßen herrschte reger Verkehr. Einem Polizeisprecher zufolge habe es jedoch keine nennenswerten Probleme gegeben, auch sei ihm nicht bekannt, dass sich die Ausflügler an einem Ausflugsziel besonders "geballt" hätten.

Situation in Ostbayern "nicht aus dem Ruder gelaufen"

Andrang herrschte dagegen an den beliebten Ausflugszielen im Bayerischen Wald. Laut der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern waren am Nachmittag sämtliche Parkplätze im Gebiet rund um den Großen Arber, den Arbersee und das Langlaufzentrum Bretterschachten belegt. Zu einem Verkehrschaos oder größeren Polizeieinsätzen kam es aber bis zum Nachmittag nicht.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Oberpfalz wurden ebenfalls keine Einsätze gemeldet. Es sei zwar registriert worden, dass mehr Leute als sonst unterwegs waren, aber es sei nirgends "signifikant aus dem Ruder gelaufen", wie es von Seiten der Polizei hieß.

Am Vortag musste jedoch im oberpfälzischen Donaustauf, die Walhalla, eines der bekanntesten bayerischen Wahrzeichen, wegen eines Besucheransturms bis zum morgigen Montag von der Polizei gesperrt werden. Bis zu 250 Menschen hatten sich ohne Masken und Corona-Abstand in der Sonne getummelt.

Kein Anstieg von Polizeieinsätzen in Mittel- und Oberfranken

Auch im Fränkischen Seenland oder der Hersbrucker Schweiz waren, wie bereits am Samstag, deutlich mehr Spaziergänger und Radfahrer unterwegs als in den vergangenen Wochen. Offenbar hielten sich die meisten Ausflügler im Freien jedoch an die geltenden Corona-Bestimmungen. Zwar musste die mittelfränkische Polizei auch am Sonntag wieder zu zahlreichen Corona-bedingten Einsätzen ausrücken - das sei aber "ganz normales Tagesgeschäft", sagte ein Sprecher dem Bayerischen Rundfunk auf Anfrage. Das gute Wetter habe zu keinem Anstieg der Einsätze geführt.

Ähnlich äußerte sich die Polizei in Oberfranken - über das normale streifendienstliche Geschehen hinaus, habe man keine besonderen Einsätze verzeichnet, hieß es auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks.

Unterfranken: Weniger Andrang als an verschneiten Tagen

In Unterfranken stellten die Beamten dagegen eine leichte Entspannung im Vergleich zu den "tollen Tagen" des Winterspaßes fest. Dennoch war auch hier am Sonntag laut Polizei viel los. Es musste aber nicht eingeschritten oder Ausflugsziele geschlossen werden, weil sie zu überlaufen gewesen seien. "Die Leute haben das schöne Wetter natürlich ausgenutzt. Aber es war alles im Rahmen", so ein Sprecher. Da es überall schön gewesen sei, hätten sich die Ausflügler vermutlich gut verteilt.

Weiterhin gutes Wetter in den kommenden Tagen

Das schöne Wetter soll noch bis weit in die kommende Woche anhalten. Hoch "Ilonka" macht auch in den nächsten Tagen frühlingshafte Temperaturen möglich. Nur in der Nacht bleibe es vorerst frostig, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.