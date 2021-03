Frühlingsfeste in Bayern: Hängepartien und viele Absagen

Aufregung bei den Nürnberger Schaustellern. Sie veranstalten gemeinsam mit der Stadt Nürnberg das Frühlingsfest. Geplant ist es vom 3. bis zum 18. April auf dem Festplatz am Dutzendteich. Für etwa eine Stunde verkündetet die städtische Internetseite am Freitagvormittag die Absage – ohne Rücksprache mit den Schaustellern, wie diese dem Bayerischen Rundfunk bestätigten. Dann die Korrektur: Über das Frühlingsfest werde "zeitnah" entschieden.

Mobiler Freizeitpark geplant

Es gilt jedoch als unwahrscheinlich, dass es ein herkömmliches Fest mit Bierzelten und Imbissbuden geben wird. Möglich wäre jedoch ein temporärer Freizeitpark, in dem die Schausteller ihre Fahrgeschäfte aufbauen: mit Riesenrad, Achterbahn und Autoscooter, aber ohne Bierzelt, Bratwürste und Brezen. Ein derartiger Park mit umfangreichem Hygienekonzept könnte nach Angaben der Schausteller in drei bis vier Wochen aufgebaut sein.

Kommunen bieten Schaustellern Alternativen

Die Kommunen müssten den Schaustellern entsprechende Alternativen anbieten, sagt der bayerische Städtetags-Vize Thomas Jung (SPD) dem Bayerischen Rundfunk. Der Fürther Oberbürgermeister berichtet vom riesengroßen Frust der Schausteller. Die Stadt Fürth half im vergangenen Jahr mit einer "Kärwa light" und Standplätzen, die über das gesamt Stadtgebiet verteilt waren. Dahinter könne man heuer nicht zurückgehen. "Aber sind wir ehrlich, das alles ist mehr Zeitvertreib als wirtschaftlich lukrativ", sagt Jung. Seine Hoffnung: Wenn die Impfkampagne greift, können die Feste im Herbst stattfinden,

München denkt über Verschiebung nach

Derzeit findet die Hängepartie um die Feste in vielen Orten in Bayern statt. Das Frühlingsfest in München ist beispielsweise nach wie vor für den 23. April bis 9. Mai vorgesehen. Notfalls könnte es auch auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden – der Frühling geht ja bis zum 21. Juni. Auch für die traditionsreiche Münchener Maidult in der Au (24. April bis 2. Mai) gibt es derzeit noch keine Absage.

Noch keine Entscheidung in Weilheim und Regensburg

Auch die Vorbereitungen für das Weilheimer Volksfest (13. bis 24. Mai) laufen derzeit unter Vorbehalt. Nach Ostern werde man wissen, ob es stattfindet oder nicht, so das Tourismusamt in Weilheim. In Regenburg ist bislang ebenfalls noch keine Entscheidung gefallen, ob die Maidult (13. bis 30 Mai) stattfinden wird.

Absagen in Erlangen und Augsburg

Andere große Feste im Frühjahr sind bereits abgesagt. So findet die Erlanger Bergkirchweih, die vom 20. bis zum 31. Mai geplant war, nicht statt. Mehr als eine Million Besucher feierten in den vergangenen Jahren regelmäßig in den Biergärten unter alten Bäumen auf dem Erlanger Burgberg. Ebenfalls abgesagt sind das Würzburger Frühjahrsvolksfest (13. bis 28. März) und der Augsburger Osterplärrer (4. bis 18. April). Eine Großveranstaltung mit bis zu 500.000 Besuchern sei nach jetzigem Stand nicht zu verantworten, hieß es zur Begründung.

Auch kleinere Feste fallen aus

Absagen gibt es beispielsweise auch für das Lindauer Kinderfest (28. Juli), den Ostermarkt in Abensberg (24. März bis 5. April), den Ostermarkt im Sisi-Schloss in Aichach (6./ 7. März) und das Markttreiben am Palmsonntag (28. März) in Murnau am Staffelsee.