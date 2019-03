23.03.2019, 14:54 Uhr

Frühling macht Pause: Temperatursturz zum Wochenbeginn

Der Sonntag wird in Alpennähe noch einmal sonnig, aber wohl auch nur dort. Nördlich der Donau zieht es dann bereits zu und die Temperaturen fallen. Am Montag wird es im Süden stürmisch mit Schnee in den Alpen. In den Nächten gibt es Frost.