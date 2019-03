21.03.2019, 07:39 Uhr

Frühling in Bayern: Sonniges und mildes Wetter am Wochenende

Am Wochenende kommt der Frühling nach Bayern: Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 20 Grad soll es laut Deutschem Wetterdienst am Samstag geben. Am Sonntag wird es dann im Norden Bayerns trüb, im Süden scheint weiterhin die Sonne.