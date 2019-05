29.05.2019, 21:29 Uhr

Frühling belebt niederbayerischen Arbeitsmarkt

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Mai in Niederbayern saisonüblich gesunken – um 873 auf 18.271. Stärker als in den anderen Regierungsbezirken ist die Arbeitsmarktsituation in Niederbayern von Wetter und Jahreszeit abhängig.